Димаш Кудайбергенов отправился на Каннский кинофестиваль

Известный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов выступит на открытии казахстанского павильона кинофестиваля «Евразия», в рамках 70-летия Каннского кинофестиваля, сообщает Zakon.kz.





«Спасибо огромное городу Гуанчжоу! Безграничная любовь и уважение моих Dears-ов дают мне силы. Большое спасибо! Ну, мы держим путь в столицу Франции в город Париж. Дальше Каннский фестиваль... Хороших дней. Я люблю всех вас!», - написал в инстаграм Кудайбергенов.









Напомним, что еще в феврале, о выступлении Димаша в рамках 70-летия Каннского кинофестиваля сообщила ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.





«Казахский национальный университет искусств, при содействии Министерства культуры и спорта РК установит Национальный кинопавильон, посвященный казахстанскому кино. В честь открытия организуется концерт с участием коллективов КазНУИ, в том числе и Димаша. Планируется выступление Димаша с известными музыкантами», – сказала она.





70-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая 2017 года. Жюри основного конкурса возглавит испанский кинорежиссёр и сценарист Педро Альмодовар. Ведущей церемоний открытия и закрытия станет итальянская киноактриса Моника Беллуччи.

Одно из главных отличий фестиваля в этом году - полное отсутствие крупных проектов голливудских студий. Такие картины как «Пираты Карибского моря», «Чужой: Завет» не будут показаны.



