Министр энергетики рассказал о непростой ситуации с ценами на уран

При рассмотрении вопросов развития урановой промышленности в стране на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр энергетики Канат Бозумбаев озвучил ценовую ситуацию по урану на данный момент, передает корреспондент Zakon.kz.

«В настоящее время на мировом урановом рынке наблюдается переизбыток предложения урана. Данный тренд продолжается с 2011 года - это постфокусимский период», - сказал он.

По его словам, на протяжении прошлого года стоимость урана значительно понизилась.

«В течение 2016 года имело место значительное падение цен до уровня 12-летнего периода. В связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке природного урана в январе 2017 года было принято решение по уменьшение объема добычи урана на 10% до 22 тысяч тонн», - проинформировал глава ведомства.

К. Бозумбаев отметил, что сокращение объемов добычи оказало положительное влияние на цены.

«Рынок отреагировал на данное решение. В результате цена на уран выросла на 20%. Однако ожидается, что избыток урана на рынке сохранится до 2020 года. В результате чего прогнозируется высокая волатильность цен на уран и дисбаланс спроса и предложения. Несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке урана, Казахстан намерен сохранить лидирующие позиции на мировом рынке», - заключил министр.

Ксения Давыдова