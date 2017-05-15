Как одевается первая леди Франции Бриджит Тронье
15 мая 2017, 11:49
Бриджит Тронье - выглядит очень стильно и вполне может стать иконой стиля.
После окончания президентских выборов во Франции вся общественность обсуждает не только нового Президента страны – Эммануэля Макрона, но и его жену, Бриджит Тронье, которая, к слову, старше своего супруга на целых 24 года! Но, если большинство интересует история отношений пары, то нас – ее манера одеваться. Об этом пишет Novate.ru
Несмотря на свой возраст (первой леди Франции 64 года), Бриджит выглядит просто великолепно! Стройная, подтянутая фигура у многих вызывает восхищение. Безусловно, Бриджит очень тщательно следит за своей внешностью. Ухоженное тело, красивое лицо, с которого практически никогда не сходит улыбка – ее магнетизм завораживает.
Она никогда не одевается броско. Бриджит всегда отдает предпочтение функциональности, практичности и комфорту: классические брюки, различные варианты жакетов, костюмы – вот выбор первой леди Франции.
В повседневной жизни Бриджит надевает довольно обыденные вещи: джинсы, свитера, вещи в спортивном стиле. Ее ничуть не отличить от обычной француженки.
[thumb=none]//static.zakon.kz/uploads/posts/2017-05/1494827297_a9a5288356c1f6636dc0bd8a6ee53d88.jpg[/thumb
Но, тем не менее, все чаще и чаще на публике первая леди стала появляться в коротких платьях. Приталенные модели А-силуэта длинной чуть выше колена, безусловно, ей идут. Благо, стройная фигура Бриджит позволяет носить столь экстремальную длину и выглядеть при этом очень элегантно и сдержанно.
Бриджит Тронье, как и любая женщина, интересуется высокой модой. Ее частенько замечали журналисты на модных показах Louis Vuitton, Christian Dior и Hermès.
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858614-ec0d5eb1cc719910688b4990e5e87c22
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...