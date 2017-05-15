Как одевается первая леди Франции Бриджит Тронье

После окончания президентских выборов во Франции вся общественность обсуждает не только нового Президента страны – Эммануэля Макрона, но и его жену, Бриджит Тронье, которая, к слову, старше своего супруга на целых 24 года! Но, если большинство интересует история отношений пары, то нас – ее манера одеваться. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru







Несмотря на свой возраст (первой леди Франции 64 года), Бриджит выглядит просто великолепно! Стройная, подтянутая фигура у многих вызывает восхищение. Безусловно, Бриджит очень тщательно следит за своей внешностью. Ухоженное тело, красивое лицо, с которого практически никогда не сходит улыбка – ее магнетизм завораживает.







Она никогда не одевается броско. Бриджит всегда отдает предпочтение функциональности, практичности и комфорту: классические брюки, различные варианты жакетов, костюмы – вот выбор первой леди Франции.







В повседневной жизни Бриджит надевает довольно обыденные вещи: джинсы, свитера, вещи в спортивном стиле. Ее ничуть не отличить от обычной француженки.



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Но, тем не менее, все чаще и чаще на публике первая леди стала появляться в коротких платьях. Приталенные модели А-силуэта длинной чуть выше колена, безусловно, ей идут. Благо, стройная фигура Бриджит позволяет носить столь экстремальную длину и выглядеть при этом очень элегантно и сдержанно.





