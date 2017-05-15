Пьяный кондуктор автобуса допустил столкновение с «Мерседесом» в ЗКО
15 мая 2017, 11:52
Водитель автобуса передал управление кондуктору, а сам остался дома
За рулем автобуса, столкнувшегося с «Мерседесом», находился пьяный кондуктор, передает портал информационный портал «Мой город».
К тому же у кондуктора не было прав на управление транспортным средством.
По словам начальника местной полицейской службы ДВД ЗКО Манарбека Габдуллина, за рулем пассажирского автобуса марки «ПАЗ» находился 28-летний кондуктор, работавший на данном маршруте.
«Автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Мерседес». В автобусе пассажиров не было. В травмпункт были доставлены пассажиры легкового автомобиля, которые после осмотра врачей были отпущены домой», - рассказал Манарбек Габдуллин.
Как отметили в полиции, в отношении кондуктора, который в момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, начато сразу несколько административных дел: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление. Ему грозит до 20 суток ареста. К тому же ему предстоит восстанавливать нанесенный ущерб ТОО «Акжол», которому принадлежит данный автобус.
Сейчас выясняется, почему водитель автобуса передал управление кондуктору, а сам остался дома. Ему грозит наказание за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса и «Мерседеса» произошло вчера, 14 мая, в поселке Зачаганск. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся.
Фото: Мой город
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