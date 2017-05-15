Флойд Мейвезер-младший поставил на победу Альвареса в бою с Головкиным

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший считает, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) одержит победу в противостоянии с чемпионом мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), пишет пишет Vesti.kz





"Я склоняюсь к победе "Канело". Его бой с Чавесом стоило остановить. Но это только мое мнение. Чавес не выступал целый год. Он был попросту боксерской грушей", - цитирует Мейвезера-младшего BoxingScene.com.





При этом Флойд и до этого склонялся в пользу "Канело", отмечая, что он не просто победит, а отправит Головкина в нокаут. Дядя Мейвезера-младшего также ставит на победу мексиканского боксера.





40-летний Мейвезер-младший завершил карьеру в сентябре 2015 года, когда победил Андре Берто. За два года до этого он одержал верх над Альваресом, нанеся ему единственное поражение в карьере.





Ранее промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил Мейвезеру-младшему возобновить карьеру ради поединка с победителем боя Головкин - Альварес, который состоится 16 сентября.







