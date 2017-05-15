Берик Абдыгалиулы возглавил научно-исследовательский центр Сакральный Казахстан

В РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан создано новое учреждение - Научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан».

Целью деятельности Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» является научно-исследовательская работа по краеведению, просветительская работа в области краеведения, методическое обеспечение краеведческой деятельности в республике, организация научно-исследовательских мероприятий краеведческой тематики в активном сотрудничестве с государственными и общественными краеведческими организациями, местными государственными органами, образовательными учреждениями, архивами, музеями Казахстана.

В настоящее время в Казахстане прорабатываются вопросы создания проектов «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география Казахстана»), «Туған жер», предложенные в программной статье Президента РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В рамках программы планируется внедрение в образовательный процесс проведение краеведческих работ, улучшение экологии и благоустройства населенных пунктов, восстановление культурных объектов и исторических памятников. Кроме того Глава государства добавил, что наряду с проектом «Туған жер» необходимо укрепить общенациональные святыни. Так, Президент предложил проект «Духовные святыни Казахстана» или «Сакральная география Казахстана». «Патриотизм начинается с любви к месту, где ты родился и вырос, точнее, с любви к родной земле. Поэтому я предлагаю программу «Туган жер», - говорится в авторской статье президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Руководителем НИЦ «Сакральный Казахстан» назначен кандидат исторических наук Абдыгалиулы Берик Бакытович.

Абдыгалиулы Берик Бакытович в разное время работал заведующим отделом внутренней политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, директором НКО «Институт национальных исследований», с 2013 г. - Заместителем акима Карагандинской области, советником директора КИСИ при Президенте РК.