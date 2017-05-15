Айдос Сарым стал советником директора Национальной библиотеки РК

Общественный деятель, политолог Айдос Амироллаулы Сарым назначен советником директора Национальной библиотеки Республики Казахстан.

Айдос Сарым родился в Алматы 10 сентября 1975 года. Окончил исторический факультет КазНУ им. аль-Фараби.

Известный политолог, государственный и общественный деятель Айдос Амироллаулы в разное время трудился главным инспектором, советником Главного управления архивами и документацией Республики Казахстан, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, директором Департамента внутренней политики Атырауской области, заведующим сектора Администрации Президента Республики Казахстан, пресс-секретарем, советником партии «Ак жол», советником сопредседателя партии «Нагыз Ак жол», заместителем главного редактора газеты «Жас Алаш».