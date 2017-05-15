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Партия Меркель победила на выборах в Северной Рейн-Вестфалии

15 мая 2017, 11:56

Северный Рейн-Вестфалия — самая густонаселенная федеральная земля Германии. Поэтому воскресное голосование называют решающим.

Партия Ангелы Меркель победила на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. "Христианско-демократический союз" получил более тридцати четырех процентов голосов. Северный Рейн-Вестфалия на протяжении полувека была оплотом социал-демократической партии, но в итоге Социал-демократическая партия заняла второе место, передает Вести.ru

Лидер партии, экс-глава Европарламента Мартин Шульц, который начинал политическую карьеру именно в этой части Германии, назвал поражение тяжелым днем для Социал-демократической партии.

Северный Рейн-Вестфалия — самая густонаселенная федеральная земля Германии. Поэтому воскресное голосование называют решающим перед осенними выборами в Бундестаг, сообщает "Россия 24".

Фото: Сплетник

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