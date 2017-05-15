Назначен новый руководитель «Қазақконцерта»

Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан исполняющим обязанности директора Государственной концертной организации «Қазақконцерт» назначен известный казахстанский режиссер Асхат Маемиров.

Необходимо отметить, что Государственная концертная организация «Қазақконцерт» - одна из крупнейших музыкальных организаций Казахстана, созданная в 1960 году в г.Алматы. С первых дней своей богатой истории «Қазақконцерт» является флагманом казахстанской культуры. Здесь сконцентрированы лучшие артисты и творческие коллективы страны. Концертные вечера «Қазақконцерта» всегда собирают широкую зрительскую аудиторию, а программы отличаются жанровым многообразием и высоким профессионализмом исполнителей.

В «Қазақконцерте» представлены все жанры: народное искусство, классика, эстрада. В творческий состав входят фольклорно-этнографический ансамбль, Государственный камерный оркестр «Академия солистов», театр «AstanaMusical», эстрадные, оперные певцы. Сегодня «Қазақконцерт» продолжает славную историю легендарной организации, связывая свою новую страницу с прекрасной столицей Астаной.

Асхат Максимович Маемиров - магистр театрального искусства, доцент, доктор философии (PhD) - выпускник Казахской национальной академии искусств им.Т.Жургенова по специальности режиссер драматического театра, обладатель Президентской стипендии «Болашак». В 2008 году обучался в престижнейшем Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, а также проходил стажировку в Парижской национальной консерватории драматического искусства во Франции. В 2010 году получил степень магистра театрального искусства в Российской академии театрального искусства ГИТИС.

В разные годы Асхат Максимович работал главным режиссером Западно-Казахстанского областного центра народного творчества, заведующим отделением «Актерское искусство» Уральского музыкального колледжа им.Курмангазы, режиссером Западно-Казахстанского областного казахского драмтического театра, деканом факультета «Театральное искусство» Казахской национальной академии искусств им.Т.Жургенова, вице-президентом АО «Фонд духовного развития Казахстана», а также президентом АО «Қазақ әуендері». С 2014 года по настоящее время является доцентом кафедры «Актерского мастерства и режиссуры» КазНАИ им.Т.Жургенова.