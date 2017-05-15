Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-марте 2017 года

В марте текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 6,6%, на импортируемые - на 1,3%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Март 2017г. к Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г. февралю 2017г. марту 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Экспорт - всего -0,9 22,9 6,6 16,6 23,4 Сырье -1,4 33,0 9,8 17,4 32,2 Полуфабрикаты 0,7 5,1 2,1 18,9 8,3 Готовые товары -2,7 2,2 -2,9 7,6 3,1 Импорт - всего -0,4 9,8 1,3 17,9 11,4 Сырье -2,8 3,9 -4,3 9,6 6,6 Полуфабрикаты -0,5 12,2 1,1 15,3 12,2 Готовые товары -0,2 9,9 1,7 19,0 11,6

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 26,2%, уголь - на 21,7%, каучук - на 17,3%, руды цветных и черных металлов - на 14%, нефть - на 10,6%, цинк - на 6,2%, свинец - на 2,6%, снизились - на природный газ и алюминий по 3,1%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,8%, их уменьшение - на пшеницу на 3,9%, ячмень - на 2,7%, шерсть - на 1,7%.

Из импортируемой продукции молочная продукция подорожала на 5,4%, напитки - на 3,5%, кофе - на 1,2%, рис - на 0,6%, овощи подешевели на 9,8%, фрукты и орехи - на 5,5%, маргарин - на 4%, табак - на 3,2%, растительное масло на - 2,2%, рыба - на 2,1%, чай - на 1,9%, мясо птицы - на 1%. Цены на шины стали выше на 13,8%, пластмассы - на 7,3%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге