Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-марте 2017 года
В марте текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 6,6%, на импортируемые - на 1,3%.
|
Изменение цен внешней торговли
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Март 2017г. к
|
Январь-март 2017г.
к январю-марту 2016г.
|
февралю 2017г.
|
марту 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Экспорт - всего
|
-0,9
|
22,9
|
6,6
|
16,6
|
23,4
|
Сырье
|
-1,4
|
33,0
|
9,8
|
17,4
|
32,2
|
Полуфабрикаты
|
0,7
|
5,1
|
2,1
|
18,9
|
8,3
|
Готовые товары
|
-2,7
|
2,2
|
-2,9
|
7,6
|
3,1
|
Импорт - всего
|
-0,4
|
9,8
|
1,3
|
17,9
|
11,4
|
Сырье
|
-2,8
|
3,9
|
-4,3
|
9,6
|
6,6
|
Полуфабрикаты
|
-0,5
|
12,2
|
1,1
|
15,3
|
12,2
|
Готовые товары
|
-0,2
|
9,9
|
1,7
|
19,0
|
11,6
За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 26,2%, уголь - на 21,7%, каучук - на 17,3%, руды цветных и черных металлов - на 14%, нефть - на 10,6%, цинк - на 6,2%, свинец - на 2,6%, снизились - на природный газ и алюминий по 3,1%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,8%, их уменьшение - на пшеницу на 3,9%, ячмень - на 2,7%, шерсть - на 1,7%.
Из импортируемой продукции молочная продукция подорожала на 5,4%, напитки - на 3,5%, кофе - на 1,2%, рис - на 0,6%, овощи подешевели на 9,8%, фрукты и орехи - на 5,5%, маргарин - на 4%, табак - на 3,2%, растительное масло на - 2,2%, рыба - на 2,1%, чай - на 1,9%, мясо птицы - на 1%. Цены на шины стали выше на 13,8%, пластмассы - на 7,3%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге
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