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Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-марте 2017 года

 

В марте текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года цены на экспортируемые товары повысились на 6,6%, на импортируемые - на 1,3%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Март 2017г. к

Январь-март 2017г.

к январю-марту 2016г.

февралю 2017г.

марту 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Экспорт - всего

-0,9

22,9

6,6

16,6

23,4

 Сырье

-1,4

33,0

9,8

17,4

32,2

 Полуфабрикаты

0,7

5,1

2,1

18,9

8,3

 Готовые товары

-2,7

2,2

-2,9

7,6

3,1

Импорт - всего

-0,4

9,8

1,3

17,9

11,4

 Сырье

-2,8

3,9

-4,3

9,6

6,6

 Полуфабрикаты

-0,5

12,2

1,1

15,3

12,2

 Готовые товары

-0,2

9,9

1,7

19,0

11,6

 

За период с начала года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 26,2%, уголь - на 21,7%, каучук - на 17,3%, руды цветных и черных металлов - на 14%, нефть - на 10,6%, цинк - на 6,2%, свинец - на 2,6%, снизились - на природный газ и алюминий по 3,1%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 7,8%, их уменьшение - на пшеницу на 3,9%, ячмень - на 2,7%, шерсть - на 1,7%.

Из импортируемой продукции молочная продукция подорожала на 5,4%, напитки - на 3,5%, кофе - на 1,2%, рис - на 0,6%, овощи подешевели на 9,8%, фрукты и орехи - на 5,5%, маргарин - на 4%, табак - на 3,2%, растительное масло на - 2,2%, рыба - на 2,1%, чай - на 1,9%, мясо птицы - на 1%. Цены на шины стали выше на 13,8%, пластмассы - на 7,3%.

 

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С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге

 

 

15 мая 2017, 11:56
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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