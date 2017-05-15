Ученые допустили начало масштабных наводнений уже в 2050 году
15 мая 2017, 12:10
Времени у людей не так много...
Миллионы людей, живущих в прибрежной зоне, будут вынуждены покинуть свои дома. Ледники во всем мире стремительно исчезают, растворяясь в мировом океане, и это должно стать предметом «международной озабоченности», считают американские ученые, передает "Моя планета".
В статье, опубликованной в журнале Science, доктор Твила Мун из Колорадского университета в Боулдере отмечает, что скоростное таяние ледников не только лишит людей жилья, но и истощит природные источники воды и ударит по обитателям дикой природы.
Геологическая служба США сообщила, что в XX веке в Национальном парке Глейшер в Монтане растаяли более 120 ледников. Доктор Мун добавляет, что такие прецеденты повторяются по всему миру от Антарктического полуострова до Патагонии, Килиманджаро, Гималаев, Гренландии и Арктики, передает The Independent.
«Земля теряет лед. Утрата необратима и является результатом антропогенного изменения климата», — пишет Мун.
Она предупреждает, что если не предпринять существенных действий и не обратить вспять тенденцию глобального потепления, «мы увидим, как Майами скроется под водой». По ее словам, гибель прибрежной инфраструктуры будет продолжаться десятилетиями и столетиями.
Климатические модели показывают, что 52% всех малых ледников в Швейцарии исчезнут через 25 лет, тогда как западная Канада потеряет около 70% ледников к 2100 году.
Мун уверена, что потеря льда должна вызвать международный интерес: «Ожидается, что растущий уровень моря сыграет ключевую роль — миллионам людей придется покинуть свои дома». Произойдет это, по рассчетам ученого, не через 100 или 200 лет, а уже в течение ближайших 50.
Не только люди пострадают, но и дикая природа: ледники — важные источники воды, неотъемлемая часть системы цикуляции воздуха и воды на планете, «поставщики» питательных веществ для флоры и фауны, «архитекторы» уникальных ландшафтов.
Западная Антарктика вызывает особую озабоченность: изменения видны невооруженным глазом в регионах Твайис и Пайн-Айленд. Ледяной щит в этих районах опирается на скальные породы, находящиеся значительно ниже уровня моря, и подвергается воздействию теплых океанских течений на глубине.
Доктор Мун замечает, что времени у людей не так много, и от своевременной реакции на данные о таянии ледников зависит, окажутся ли крупные портовые города мира под водой в 2050 году или в 2150 году.
Фото: 0225.ru
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