Ученые допустили начало масштабных наводнений уже в 2050 году

Времени у людей не так много...

Миллионы людей, живущих в прибрежной зоне, будут вынуждены покинуть свои дома. Ледники во всем мире стремительно исчезают, растворяясь в мировом океане, и это должно стать предметом «международной озабоченности», считают американские ученые, передает передает "Моя планета"





В статье, опубликованной в журнале Science, доктор Твила Мун из Колорадского университета в Боулдере отмечает, что скоростное таяние ледников не только лишит людей жилья, но и истощит природные источники воды и ударит по обитателям дикой природы.





Геологическая служба США сообщила, что в XX веке в Национальном парке Глейшер в Монтане растаяли более 120 ледников. Доктор Мун добавляет, что такие прецеденты повторяются по всему миру от Антарктического полуострова до Патагонии, Килиманджаро, Гималаев, Гренландии и Арктики, передает The Independent.





«Земля теряет лед. Утрата необратима и является результатом антропогенного изменения климата», — пишет Мун.





Она предупреждает, что если не предпринять существенных действий и не обратить вспять тенденцию глобального потепления, «мы увидим, как Майами скроется под водой». По ее словам, гибель прибрежной инфраструктуры будет продолжаться десятилетиями и столетиями.

Климатические модели показывают, что 52% всех малых ледников в Швейцарии исчезнут через 25 лет, тогда как западная Канада потеряет около 70% ледников к 2100 году.

Мун уверена, что потеря льда должна вызвать международный интерес: «Ожидается, что растущий уровень моря сыграет ключевую роль — миллионам людей придется покинуть свои дома». Произойдет это, по рассчетам ученого, не через 100 или 200 лет, а уже в течение ближайших 50.

Не только люди пострадают, но и дикая природа: ледники — важные источники воды, неотъемлемая часть системы цикуляции воздуха и воды на планете, «поставщики» питательных веществ для флоры и фауны, «архитекторы» уникальных ландшафтов. Западная Антарктика вызывает особую озабоченность: изменения видны невооруженным глазом в регионах Твайис и Пайн-Айленд. Ледяной щит в этих районах опирается на скальные породы, находящиеся значительно ниже уровня моря, и подвергается воздействию теплых океанских течений на глубине.

Доктор Мун замечает, что времени у людей не так много, и от своевременной реакции на данные о таянии ледников зависит, окажутся ли крупные портовые города мира под водой в 2050 году или в 2150 году.



