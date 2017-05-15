К 2020 году в РК будет создана компания с ядерным топливным циклом

По словам министра энергетики РК Каната Бозумбаева, Казахстан заинтересован как в добыче и поставках природного урана, так и в производстве и сбыте урановой продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

«В стратегическом плане развития РК до 2020 года одной из главных целей в сфере энергетики является создание вертикальной интегрированной компании с ядерным топливным циклом к 2020 году. Казахстан заинтересован не только в добыче и поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции более высокого передела с высокой добавленной стоимостью», - сказал министр на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

При этом глава ведомства добавил, что приоритетным направлением в атомной промышленности сегодня является выстраивание полного цикла создания ядерного топлива, максимально полно использующего собственную ресурсную базу.

«Преимущественно выбранному направлению является развитие технологий для создания продуктов с высокой добавленной стоимостью, расширение экспортного потенциала, возможность предложения комплексного продукта на глобальном рынке и развитие новых каналов сбыта», - пояснил он.

По его словам, в настоящее время совместно с российской стороной успешно реализуется проект по обогащению урана на базе крупнейшего в мире российского предприятия по обогащению урана - Уральского электрохимического комбината.

«Совместное казахстанско-российское предприятие ЗАО «Центр по обогащению урана» с 2014 года имеет доступ к российским услугам по обогащению урана в объеме 5 миллионов единиц для работы разделения в год. Это делает Казахстан участником рынка обогащения и обеспечивает гарантированный доступ к одной из важнейших в атомной промышленности стадий - ядерного топливного цикла», - указал К. Бозумбаев.

«Вы знаете, что этой стадии у нас в Казахстане нет. Без этой стадии невозможно изготовить ядерное топливо для атомных электростанций на тепловых нейтронах. Для того, чтобы наша страна обладала всеми стадиями дореакторного ядерного топливного цикла, необходимо создание еще одного производства - это по конверсии природного урана. Сейчас «Казатомпром» прорабатывает экономическую целесообразность, организацию такого производства в Казахстане. В случае привлекательности приступит к реализации проекта - создание конверсионного производства», - заключил министр.

Ксения Давыдова