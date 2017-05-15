Основной целью акции является оказание населению квалифицированной юридической, медицинской, социальной помощи, гражданам будут даны мастер-классы по ведению бизнеса, рассказаны пути получения кредитов, субсидий для ведения своего дела.

В Жамбылской области стартовала акция «Рухани жаңғыру» организованная прокуратурой области совместно с акиматом области, сообщает Zakon.kz





Акция будет проводиться на всей территории области, для этого в областном центре создана специальная рабочая группа из числа сотрудников прокуратуры, акимата, палаты предпринимателей, здравоохранения, органов социального обеспечения, образования и т.д., которая выедет во все районы области.





Основной целью акции является оказание населению квалифицированной юридической, медицинской, социальной помощи, гражданам будут даны мастер-классы по ведению бизнеса, рассказаны пути получения кредитов, субсидий для ведения своего дела.









Также квалифицированные специалисты медики областного центра на месте проведут консультации гражданам, а работники социальной сферы разъяснят вопросы получения социальной помощи, организована ярмарка вакансии.





Жителям даже будет показан спектакль о гостеприимных традициях Казахстана, одной из самых дружелюбных и толерантных стран мира.





Молодежи будут предложены варианты будущего образования, по различным государственным программам.





По словам прокурора области Ерната Сыбанкулова – Главой государства Нурсултан Абишевичем Назарбаевым принят новый программный документ «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», где особое внимание уделяется идеологическим аспектам в воспитании нового поколения. Поэтому учитывая данную стратегическую программу Главы государства, мы приняли решение показать гражданам, какие возможности предоставляет наше государство каждому гражданину страны для уверенного будущего.





Прокурор области поручил сотрудникам прокуратуры, в ходе данной акции проводить не только приемы граждан по касающимся их проблемам, но и проводить опрос населения, чтобы узнать наиболее волнующие их проблемы.





Само население должно определять, каким-образом мы должны строить свою работу, мы же должны заниматься именно теми проблемами, которые их волнуют - напутствовал подчиненных прокурор области, перед отправкой автокаравана в районы, поэтому необходимо выслушать чаяния граждан – отметил он.





Сегодня акция проходит в с. Аса Жамбылского района, далее автокараван последует в другие районы области по утвержденному графику.