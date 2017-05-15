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Сценические костюмы Д.Кудайбергенова могут передать в музей

15 мая 2017, 12:23

В новом здании музея будут организованы новые экспозиции, где планируется выставить вещи известных личностей Актобе.

Сценические костюмы Димаша Кудайбергенова могут быть выставлены в новом строящемся здании краеведческого музея, сообщает корреспондент Актобеньюс.

Как известно, в ходе пресс-конференции в «Актобе Акпарат» руководитель управления культуры Маржан Корганбаева отметила, что в новом здании музея будут организованы новые экспозиции, где планируется выставить вещи известных личностей Актобе.

В связи с этим корреспондент Актобеньюс связался с матерью Димаша Светланой Айтпаевой. Певица ответила, что если будет подобное предложение, творческая семья обязательно поможет музею.

«Музею Жубановых в городе Эмба по просьбе директора мы передали сценические костюмы мои и моего мужа Каната. Если музей Актобе попросит, мы конечно дадим. Мы даже готовы передать сценические костюмы Димаша, которые он одевал на конкурсе в Китае, — говорит С.Айтпаева.

С.Айтпаева добавила, что по возможности привезла из Китая в Казахстан подарки, переданные Димашу фанатами.

«Китайские фанаты передали письма. Подарили игрушки, альбомы. По возможности я привезла их в Казахстан. Я собрала их в большую коробку. Если в музее найдется место, конечно некоторые вещи можно передать в качестве экспонатов, — сказала она.

Мұхит Әлжан
Фото Aktobenews.kz

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