В Шымкенте задержали 17-летнего подозреваемого в хулиганстве

В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства дела.

12 мая текущего года в Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкент с заявлением обратилась местная жительница, 1974 г.р. о том, что неизвестные лица избили ее несовершеннолетнего сына, 2000 г.р., сняли избиение на видео и разместили в социальной сети. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент по статье 293 УК РК «Хулиганство», сообщает Zakon.kz





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Аль-Фарабийского РОВД по «горячим следам» задержали одного из подозреваемых, 2000 г.р., жителя г. Шымкент, учащегося одной из городских школ.





По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 293 «Хулиганство» и 147 «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите». Вещественные доказательства изъяты.





В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства дела и ведется розыск остальных участников данного преступления. Проводится досудебное расследование.