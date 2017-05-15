Казахстан сохраняет мировое лидерство по добыче урана

Около 80% урановой продукции производится пятью странами - Казахстаном, Россией, Австралией, Канадой и Нигерией, отметил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz





«С учетом географической близости Казахстана к новым центрам освоения атомной энергии это преимущество становится еще более значимым. Добыча урана на территории Казахстана осуществляется дочерними и совместными предприятиями «Казатомпром».





В 2009 году Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире и продолжает сохранять лидирующие позиции на мировом рынке природного урана», - сказал он на правительственном часе в Мажилисе Парламента по развитию урановой промышленности в стране.





«В 2016 году объем добычи урана составил 24,689 тысяч тонн и по сравнению с 2009 годом увеличился на 76%», - уточнил глава ведомства.





По его данным, в настоящее время производством урана в Казахстане занимаются 12 компаний из них 11 совместных предприятий с Россией, Китаем, Францией, Канадой, Японией, и Кыргызстаном.





« Сегодня добытый уран в Казахстане полностью экспортируется в другие страны и в первую очередь в Китай. В состав предприятия «Казатомпром» входят совместные предприятия с компаниями Канады, Японии, КНР, РФ, и доля участия нацкомпании «Казатомпром» составляет от 30 до 65%», - проинформировал К. Бозумбаев.





Он напомнил, что на внутреннем рынке сбыт урановой продукции отсутствует.





«Добытый уран экспортируется в другие страны, это Китай, Европу, Индию. В 2016 году на мировом рынке природного урана около 80% урановой продукции произведено пятью странами, это Австралия, Канада, Нигерия и Россия, на долю Казахстана приходиться 39% всего добытого урана в мире», - сообщил министр.





Он добавил, что атомная отрасль Казахстана является одной из самых перспективных ресурсных отраслей с точки зрения развития технологического потенциала, как самой отрасли, так и страны в целом.





«Добыча урана - одно из наиболее развитых в стране направлений атомной отрасли. Уран является стратегическим сырьем для атомной энергетики и имеет ограниченные запасы, Казахстан занимает второе место в мире по запасам природного урана, 12% от всех разведанных мировых запасов сосредоточено в недрах РК. Запасы страны оцениваются более 800 тысяч тонн, при этом общий объем запасов и ресурсов природного урана составляет 1, 4 миллионов тонн. Наличие значительных ресурсов является конкурентным преимуществом Казахстана перед другими странами», - указал К. Бозумбаев.





В заключение глава ведомства заметил, что при рациональном использовании природного урана при относительно значительном времени - это порядка 50-80 лет, Казахстан будет иметь преимущество по сравнению с экономически развитыми странами, где природные ресурсы менее значимы и значительно исчерпаны.





Ксения Давыдова, Астана

Фото: CA-News



