«Археолог» из Иртышска возможно нашел древнее Кимакское захоронение

Сначала он откопал кости лошади, теперь ниже нашел кости человека.

Олег Караман, который ранее во дворе своих родителей выкопал кости животного, продолжил раскопки. Молодой человек изучил в Интернете информацию о древних захоронениях. Он прочитал о ритуале погребения, при котором отрубалась голова лошади, ноги и все это клали сверху над усопшим. Олег стал копать чуть в стороне. На глубине порядка 30 см он обнаружил кости человека , сообщает , сообщает «Павлодар онлайн»





- В Интернете написано, что кости лошади лежат сбоку от погребенного человека. Я сначала попробовал копать в одну сторону - ничего, в другую - и вот, наткнулся на ребра человека.









Находку ранее прокоментировал археолог - научный сотрудник краеведческого музея имени Потанина Георгий Пересветов. Он предположил, что если кости лошади, которую нашел Олег - часть древнего захоронения, то наверняка рядом находятся останки ее хозяина. Таким образом предположение археолога полностью подтвердилось.









Георгий Пересветов считает, что сельчане могли наткнуться на древнее Кимакское захоронение.





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Информацию о находке передали в «Павлодарский Дом географии» руководителю Александру Вервекину.