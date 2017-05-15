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«Археолог» из Иртышска возможно нашел древнее Кимакское захоронение

15 мая 2017, 12:37

Сначала он откопал кости лошади, теперь ниже нашел кости человека.

Олег Караман, который ранее во дворе своих родителей выкопал кости животного, продолжил раскопки. Молодой человек изучил в Интернете информацию о древних захоронениях. Он прочитал о ритуале погребения, при котором отрубалась голова лошади, ноги и все это клали сверху над усопшим. Олег стал копать чуть в стороне. На глубине порядка 30 см он обнаружил кости человека, сообщает «Павлодар онлайн»

- В Интернете написано, что кости лошади лежат сбоку от погребенного человека. Я сначала попробовал копать в одну сторону - ничего, в другую - и вот, наткнулся на ребра человека.



Находку ранее прокоментировал археолог - научный сотрудник краеведческого музея имени Потанина Георгий Пересветов. Он предположил, что если кости лошади, которую нашел Олег - часть древнего захоронения, то наверняка рядом находятся останки ее хозяина. Таким образом предположение археолога полностью подтвердилось.



Георгий Пересветов считает, что сельчане могли наткнуться на древнее Кимакское захоронение.

http://pavon.kz/cache/normal/380c1be9457644ff2538b0e8e5c871cb03bddd37.jpg

Информацию о находке передали в «Павлодарский Дом географии» руководителю Александру Вервекину.

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