Житель Костанайской области нашел гранату на остановке общественного транспорта

Боевой снаряд был найдет в поселке Жуковка Костанайского района несколько дней назад, сообщает Аlau.kz





«Сначала подумал, что это обычная железка, когда она еще была в земле. Потом пригляделся, начал аккуратно извлекать ее. Тогда уже понял, что достаю», — рассказал нашедший боевой снаряд.





Стоит отметить, что гранату молодой человек нашел на остановке общественного транспорта. Судя по визуальному осмотру, боевой снаряд пролежал в земле очень долго. У него отсутствовал запал, зато корпус сохранился хорошо.





Откуда в деревне могла появиться граната, теперь предстоит выяснить полицейским. После своей неожиданной находки, молодой человек сразу же обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские в присутствии саперов, медиков и спасателей изъяли боевой снаряд.



