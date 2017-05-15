Житель Костанайской области нашел гранату на остановке общественного транспорта
15 мая 2017, 12:38
Полицейские в присутствии саперов, медиков и спасателей изъяли боевой снаряд.
Боевой снаряд был найдет в поселке Жуковка Костанайского района несколько дней назад, сообщает Аlau.kz.
«Сначала подумал, что это обычная железка, когда она еще была в земле. Потом пригляделся, начал аккуратно извлекать ее. Тогда уже понял, что достаю», — рассказал нашедший боевой снаряд.
Стоит отметить, что гранату молодой человек нашел на остановке общественного транспорта. Судя по визуальному осмотру, боевой снаряд пролежал в земле очень долго. У него отсутствовал запал, зато корпус сохранился хорошо.
Откуда в деревне могла появиться граната, теперь предстоит выяснить полицейским. После своей неожиданной находки, молодой человек сразу же обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские в присутствии саперов, медиков и спасателей изъяли боевой снаряд.
Фото: alau.kz
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858634-e09157d79b941285e1fef8bd641d5fd7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...