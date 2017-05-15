В Казахстане в этом году утонули 33 человека
15 мая 2017, 12:45
Р.Иманкулов напомнил правила безопасности на водоемах.
По состоянию на 15 мая 2017 года в водоемах страны утонули 33человека, в том числе 17 детей ( Астана, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Южно-Казахстанской области), сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.
По его информации, согласно статистике, в 2016 году в период купального сезона в водоемах республики утонули 393 человека, в том числе 147 детей и подростков. Было спасено1 192 человека, в том числе 217 детей.
Как отметил Иманкулов, во время купального сезона в целях безопасности людей проводятся патрулирование и профилактические работы в местах массового отдыха на воде, также профилактические рейды. На опасных участках водоемов устанавливаются знаки «Купаться запрещено», распространяются плакаты, буклеты и листовки с правилами поведения на воде и по оказанию первой доврачебной помощи на государственном и русском языках.
Основными задачами при проведении профилактических работ, является доведение до населения и каждого отдыхающего у воды основных элементарных правил поведения, причин несчастных случаев на воде, оказание первой медицинской помощи пострадавшему.
В связи с предстоящим купальным сезоном Р.Иманкулов напомнил правила безопасности на водоемах.
Строго запрещено:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянение;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.
Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам.
Необходимо отметить, что длительное купание также опасно для здоровья, и продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра. Наиболее приемлемые режимы купания это:
- температура воды + 18, время купания 6-8 минут;
- температура воды + 20, время купания 10-12 минут;
- температура воды выше +20, время купания до 15 минут;
Также не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи.
Фото: kazpravda.kz
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