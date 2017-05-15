В Казахстане в этом году утонули 33 человека

По состоянию на 15 мая 2017 года в водоемах страны утонули 33человека, в том числе 17 детей ( Астана, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Южно-Казахстанской области), сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.





По его информации, согласно статистике, в 2016 году в период купального сезона в водоемах республики утонули 393 человека, в том числе 147 детей и подростков. Было спасено1 192 человека, в том числе 217 детей.





Как отметил Иманкулов, во время купального сезона в целях безопасности людей проводятся патрулирование и профилактические работы в местах массового отдыха на воде, также профилактические рейды. На опасных участках водоемов устанавливаются знаки «Купаться запрещено», распространяются плакаты, буклеты и листовки с правилами поведения на воде и по оказанию первой доврачебной помощи на государственном и русском языках.





Основными задачами при проведении профилактических работ, является доведение до населения и каждого отдыхающего у воды основных элементарных правил поведения, причин несчастных случаев на воде, оказание первой медицинской помощи пострадавшему.





В связи с предстоящим купальным сезоном Р.Иманкулов напомнил правила безопасности на водоемах.





Строго запрещено:





- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянение;





- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;





- нырять в необорудованных местах;





- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;





- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;





- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;





- входить в воду детям без сопровождения взрослых.





Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам.





Необходимо отметить, что длительное купание также опасно для здоровья, и продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы ветра . Наиболее приемлемые режимы купания это:





- температура воды + 18, время купания 6-8 минут;





- температура воды + 20, время купания 10-12 минут;





- температура воды выше +20, время купания до 15 минут;





Также не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи.



