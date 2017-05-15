Японский самолет разбился в районе острова Хоккайдо

Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.

Разведывательный самолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в районе острова Хоккайдо , сообщает , сообщает Русская служба BBC со ссылкой на японские СМИ.





Министерство обороны страны сообщило о том, что самолет перестал выходить на связь с авиадиспетчерами. На борту самолета были четыре человека, уточка агентство Киодо Цусин.





По данным министерства обороны, самолет был приписан к северному подразделению воздушных сил. Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.





Телекомпания NHK уточняет, что обломки самолета уже обнаружены в районе города Ассабу в южной части острова Хоккайдо.



