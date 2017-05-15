Японский самолет разбился в районе острова Хоккайдо
15 мая 2017, 12:46
Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.
Разведывательный самолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в районе острова Хоккайдо, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на японские СМИ.
Министерство обороны страны сообщило о том, что самолет перестал выходить на связь с авиадиспетчерами. На борту самолета были четыре человека, уточка агентство Киодо Цусин.
По данным министерства обороны, самолет был приписан к северному подразделению воздушных сил. Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.
Телекомпания NHK уточняет, что обломки самолета уже обнаружены в районе города Ассабу в южной части острова Хоккайдо.
Фото: Pikabu
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858637-6ebfe5d8b4c669ea58f082e8bec47c38
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...