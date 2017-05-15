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Японский самолет разбился в районе острова Хоккайдо

15 мая 2017, 12:46

Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.

Разведывательный самолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в районе острова Хоккайдо, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на японские СМИ.

Министерство обороны страны сообщило о том, что самолет перестал выходить на связь с авиадиспетчерами. На борту самолета были четыре человека, уточка агентство Киодо Цусин.

По данным министерства обороны, самолет был приписан к северному подразделению воздушных сил. Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.

Телекомпания NHK уточняет, что обломки самолета уже обнаружены в районе города Ассабу в южной части острова Хоккайдо.

Фото: Pikabu

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