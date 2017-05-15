Регионы отличники и аутсайдеры в развитии женского бокса назвали в РК
15 мая 2017, 12:48
В чемпионате Казахстана по боксу 2017 года участвовали 86 девушек из 14 регионов.
Прошедший в Астане чемпионат Казахстана по боксу среди женщин изменил состав лидеров среди участниц, однако среди спортсменок были и те, кто предсказуемо в очередной раз стали чемпионками страны в своих весовых категориях, сказал главный тренер женской сборной Вадим Присяжнюк.
"Участницы показали стабильный средний уровень подготовки. Уже можно видеть те регионы, в которых женскому боксу уделяют внимание. Астана, Алматы, Акмолинская и Южно-Казахстанская область. Как видим, есть тренеры и работают люди. Мангистауская и Восточно-Казахстанская области, если не ошибаюсь, не было никого. В других регионах меньше. Первые бои если вы смотрели, я вот, кстати, хочу поднять вопрос, чтобы регионы не привозили не подготовленных спортсменок", — сказал Присяжнюк в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.
В чемпионате Казахстана по боксу 2017 года участвовали 86 девушек из 14 регионов. По числу золотых медалей лидирует Астана – три чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место – по два золота, команды Жамбылской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей увезут домой по одной золотой медали.
В целом, на сегодняшний день сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года – чемпионату Азии, который пройдет осенью нынешнего года во Вьетнаме.
© Foto: Пресс-служба Казахстанской федерации бокса
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