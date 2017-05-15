Регионы отличники и аутсайдеры в развитии женского бокса назвали в РК

В чемпионате Казахстана по боксу 2017 года участвовали 86 девушек из 14 регионов. По числу золотых медалей лидирует Астана – три чемпионки, Алматы и Акмолинская область разделили второе место – по два золота, команды Жамбылской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей увезут домой по одной золотой медали.





В целом, на сегодняшний день сборная продолжает подготовку к ближайшим турнирам и самому важному состязанию года – чемпионату Азии, который пройдет осенью нынешнего года во Вьетнаме.