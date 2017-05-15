Шелдон из "Теории большого взрыва" женился на дизайнере Тодде Спиваке
15 мая 2017, 12:53
Пара вместе уже 14 лет, свой каминг-аут Парсонс совершил в мае 2012 года.
Актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера из сериала «Теория большого взрыва», женился на графическом дизайнере Тодде Спиваке. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на People.
Пара вместе уже 14 лет, свой каминг-аут Парсонс совершил в мае 2012 года.
В ноябре 2016 актер отмечал, что встреча со Спиваком стала лучшим, что когда-либо происходило в его жизни.
Парсонс – лауреат премии «Золотой глобус». Он также известен по фильмам «Скрытые фигуры», «Обыкновенное сердце».
Ранее сообщалось, что «Теорию большого взрыва» продлили еще на два сезона.
Фото: www.plin.ru
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858641-7989133fc6c6cbc9486dfe9dc78a29e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...