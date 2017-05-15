В Алматы микрорайон Орбита соединят с центром города новой велодорожкой
15 мая 2017, 12:57
Из центра Алматы до микрорайона Орбита можно будет доехать по специальной велодорожке.
Новая велодорожка соединит микрорайон Орбита с центром города, об этом сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.
"В этом году у нас с Орбиты до Абая — Байтурсынова будет проложена новая велодорожка это по улицам Мустафина, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева и вниз по Байтурсынова в этом году уже строительство началось. На прошлой неделе мы утвердили проект", — сказал Жандос Мураталиев.
По его словам в отсутствие велосипедных дорожек, велосипедистам в целях соблюдения мер предосторожности разрешается ездить только по тротуарам.
"На выделенных полосах общественного транспорта категорически запрещается ездить. Этот вопрос не рассматривается и не рассматривался даже", — подчеркнул полицейский.
Он подчеркнул, что если идет строительство новых дорог, то обязательно необходимо наличие отдельных велодорожек и тротуаров, иначе дорога в эксплуатацию не принимается.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Крыша
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