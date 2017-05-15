В Алматы микрорайон Орбита соединят с центром города новой велодорожкой

Новая велодорожка соединит микрорайон Орбита с центром города, об этом сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

" В этом году у нас с Орбиты до Абая — Байтурсынова будет проложена новая велодорожка это по улицам Мустафина, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева и вниз по Байтурсынова в этом году уже строительство началось. На прошлой неделе мы утвердили проект ", — сказал Жандос Мураталиев.



