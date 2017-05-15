На сцене «Астана Опера» сольются воедино звуки скрипки и кобыза

Обладательница золотых медалей World Championship of Performing Arts (Лос-Анджелес, США) Ляйля Тажибаева-Исаева (кобыз-прима) 19 мая выйдет на сцену с известными музыкантами – Заслуженным деятелем Казахстана Багдатом Абильхановым (скрипка), Мадениет қайраткері Айсулу Байкеновой (скрипка), лауреатами республиканских и международных конкурсов Жанар Ахатовой (альт) и Курванжаном Ахатовым (виолончель). Солисты дадут концерт «Folk & Classic» на сцене Камерного зала «Астана Опера»

В концерте также принимает участие молодой Квартет кобызистов «Q квартеті», концертмейстер – Айжан Омарова.





Блистательная казахстанская кобызистка Ляйля Тажибаева-Исаева в этом году отмечает 20-летие творческой деятельности.





- Идея осуществить этот проект зародилась у меня еще в школьные годы. С Багдатом Абильхановым мы знакомы очень давно, всегда хотели сыграть дуэтом: кобыз и скрипка. Сейчас воплощаем нашу юношескую мечту в жизнь. В музыке отражается все. К примеру, казахский народ очень гостеприимный, толерантный, и мы попытались адаптировать классику под наше восприятие, исполняя ее на национальном инструменте. Таким образом, мы показываем открытость миру. А народную музыку в этом концерте можно будет услышать в исполнении классических инструментов. Нашим новым звучанием ломаем стереотипы, выходим за рамки принятых норм, в том числе, и популяризируем казахскую музыку. Вся программа выстроена на слиянии звуков скрипки и кобыза, и в этот вечер мы предлагаем послушать нашей теплой, приветливой публике скрипичные, кобызовые переложения, а также джазовые композиции, - отметила Ляйля Тажибаева-Исаева.





Так, произведения классиков от эпохи барокко до XXI века, а также шедевры национальной музыки в исполнении известных казахстанских музыкантов ждут слушателей концерта «Folk & Classic». В программе концерта сочинения А. Вивальди, М. де Фалья, Дж. Керна, П. Чайковского, Г. Венявского, Р. Щедрина, И. Фролова, А.Пьяццоллы, а также Курмангазы, Махамбета, К. Мусина, Г. Жубановой, Т. Кажгалиева, К. Дуйсекеева, А. Бестыбаева, А. Жайым, Б. Аманжолова и других.





Начало концерта в 19.00.