ЕНПФ опровергает информацию о росте расходов фонда

Данные о росте расходов на оплату труда, опубликованные в некоторых СМИ со ссылкой на информацию Рахима Ошакбаева на его странице в сети Facebook, не соответствуют действительности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Читая отчет о прибылях и убытках АО «ЕНПФ» на 1 апреля 2017 года, экономист пишет: «…более чем в два раза выросли расходы на оплату труда и командировочные. В этом году они составили почти два миллиарда (1,96 млрд. тенге) за три месяца против 959,2 млн тенге за аналогичный период прошлого года», «…вознаграждения управляющим инвестиционным портфелем 930,8 млн. тенге против 293,9 млн. в прошлом году».

При этом некорректно сравниваются данные за разные отчетные периоды.

Фактически расходы на оплату труда и командировочные за 1 квартал 2017 г. составили 1,96 млрд. тенге, а за 1 квартал 2016 г. - 2,18 млрд. тенге. Как видим, расходы по данной статье снизились на 220 млн. тенге (на 10%) в сравнении с 1 кварталом 2016 г.

Вознаграждение управляющим инвестиционным портфелем за 1 квартал 2017 г. составило 930,8 млн. тенге, а за 1 квартал 2016 г. 886 млн. тенге, а не 293,3 млн. тенге, как указано в СМИ. Увеличение суммы на 44,8 млн. тенге (на 5%) связано с ростом пенсионных активов на 0,78 млрд. тенге или на 13%. (На 1 апреля 2017 года пенсионные активы составили 6,84 трлн. тенге, в то время как на 1 апреля 2016 года они составляли 6,06 трлн. тенге).

Вероятно, автор перепутал столбцы в Отчете о прибылях и убытках АО «ЕНПФ», составленного в соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41.

Так: в столбце 3 отчета указаны суммы «За отчетный период» (то есть март 2017 г.). В столбце 4 указаны суммы «За период с начала текущего года (с нарастающим итогом) (то есть за 1 квартал 2017 г.). В столбце 5 указаны суммы «За аналогичный период предыдущего года» (то есть за март 2016 г.). В столбце 6 указаны суммы «За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)» (то есть за 1 квартал 2016 г.). Таким образом, надо сравнивать цифры столбца 4 с цифрами в столбце 6.

Подробная финансовая отчетность Фонда по собственным активам размещена на сайте enpf.kz (см. раздел корпоративное управление/ отчетность / Отчет о прибылях и убытках АО «ЕНПФ» на 01.04.2017).