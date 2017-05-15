Сагинтаев молодежи: Нужно повышать уровень своей компетенции

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-Министр РК встретился с лидерами молодежных организаций, учащимися ТиПО и студентами региона и обсудил с ними вопросы повышения конкурентноспособности и формирования современной системы образования в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что компетентность станет главным фактором формирования новой экономики, поэтому профессиональные специалисты нужны как для развития базовых отраслей, так и для сферы услуг, которая активно развивается в стране. В этой связи Государством оказывается комплексная поддержка сферы профессионального образования.

Так, в текущем году стартует проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Вместе с тем, Правительством оказывается широкая поддержка всем желающим учиться через программы продуктивной занятости и массового предпринимательства, молодежной практики, «Серпін» и другие. Выстраивается гибкая система получения профессий, чтобы она отвечала требованиям работодателей и запросам молодежи.

В рамках встречи председатель ОЮЛ «Ассоциация детских и молодежных организаций» Т. Антонинова рассказала об информационно-разъяснительной работе по Посланию «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», студент колледжа автомобильного транспорта В. Кучеренко сообщил об участии в чемпионате по рабочим профессиям WorldSkills, молодежный лидер М. Мухтарова выступила на тему поддержки людей с ограниченными возможностями, студент Костанайского государственного педагогического института А. Гаазе остановился на вопросах работы волонтеров в рамках ЭКСПО-2017, студентка Костанайского строительного колледжа В.Пинаева поделилась тем, как воспользоваться возможностями технического образования, студент Костанайского строительного колледжа Д. Иманов рассказал о реализации программы по полиязычию.

В качестве примера применения новых подходов в обучении специалистов и хода реализации программы «Бесплатного профессионально-технического образованию для всех» Бакытжану Сагинтаеву презентовали деятельность Костанайского колледжа автомобильного транспорта.

Премьер-Министра РК проинформировали, что колледж в текущем году примет 315 человек на обучение в рамках бесплатного профтехобразования, в том числе 100 человек в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. Профессиональная подготовка будет вестись по 7 специальностям и 10 квалификациям. Кроме того, с 10 апреля 2017 года в колледже уже начаты краткосрочные профессиональные курсы, с охватом 196 человек по 4 специальностям.

Напомним, в Послании главы государства Третья модернизация Казахстана развитие человеческого капитала обозначено одним из приоритетов при формировании новой модели экономического роста. В рамках этой работы перед Правительством поставлена задача - сделать образование ее центральным звеном. Для этого в настоящее время проводится комплексная работа по развитию доступного и качественного образования.