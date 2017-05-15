По факту падения цепочной карусели в Оше возбудили уголовное дело
15 мая 2017, 13:20
Пока причина падения карусели неясна.
В городе Ош накануне в парке рухнул аттракцион. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности». УВД южной столицы начало расследование, сообщили ИА «24.kg» в ведомстве.
По их данным, назначены необходимые экспертизы, пока причина падения карусели неясна.
Отметим, четверых пострадавших доставили в Ошскую городскую больницу. Состояние троих — удовлетворительное, в том числе и 12-летнего подростка. А вот 38-летняя женщина до сих пор в реанимации с многочисленными ушибами, гематомами и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Видео: super.kg
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