Депутат: Правительству РК необходимо предпринять ряд мер для развития урановой промышленности

В настоящее время в Казахстане имеется развитая уранодобывающая промышленность, создана нормативная правовая база, развивается международное сотрудничество, реализуются крупные проекты, отметил депутат Мажилиса Парламента РК Глеб Щегельский на правительственном часе по вопросам развития урановой промышленности в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«В Казахстане имеются все объективные предпосылки для создания и развития атомной отрасли, использования ядерной энергии в мирных целях. Решение вопросов развития атомной отрасли является стратегически важной задачей государства, в связи с чем необходима выработка новой стратегии развития атомной отрасли», - сказал он.

По его словам, целью развития атомной отрасли РК должно стать максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов (урана) и потенциала в сфере использования атомной энергии для устойчивого роста экономики страны, повышение качества жизни населения и содействие укреплению ее внешнеэкономических позиций.

«У Казахстана имеются огромные запасы природного урана - около 1,4 миллионов тонн, однако самому Казахстану уран не нужен. Сегодня Казахстан заинтересован не только в добыче и поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой продукции более высокого передела. Преимуществами выбранного направления являются развитие технологий для создания продукта с высокой добавленной стоимостью, расширение экспортного потенциала, возможность предложения комплексного продукта на глобальном рынке и развитие новых каналов сбыта», - указал мажилисмен.

В связи с этим, по его мнению, правительству необходимо сегодня усилить работу на ключевых направлениях дальнейшего развития урановой промышленности.

«Это необходимо сохранение лидирующих позиций на мировом рынке природного урана с учетом конъюнктуры мирового рынка урана. Также нужно обеспечение проведения поисково-оценочных, геолого-разведочных работ с целью расширения минерально-сырьевой базы и разведанных запасов урана», - пояснил депутат.

Кроме этого, необходимо усиление государственного контроля и увеличение доли присутствия «Казатомпрома» над запасами и ресурсами урана Казахстана, активами урановых предприятий, маркетингом и экспортом урана.

«И требуется углубление специализации Казахстана в атомной промышленности в целях создания уникальной продукции и услуг высокого передела на всех звеньях производственно-сбытовой цепочки», - перечислил Г. Щегельский.

Парламентарий напомнил, что в Стратегическом плане развития РК до 2020 года одной из стратегических целей в сфере энергетики является создание вертикально интегрированной компании, диверсифицированной во все стадии дореакторного ядерно-топливного цикла как ведущий мировой поставщик природного урана и региональный поставщик ядерного топлива и его компонентов для АЭС.

«По оценке экспертов, реализация программы создания отечественной вертикально интегрированной компании позволит увеличить втрое стоимость ее конечной продукции. Сегодня для нашей страны стоит задача перейти из ведущего поставщика уранового сырья в одного из ключевых игроков мирового рынка ядерного топлива путем внедрения высоких стадий передела урана и производства ядерной продукции с высокой добавленной стоимостью. В связи с чем, считаем необходимым правительству ускорить реализацию всех проектов, направленных на завершение формирования вертикально интегрированного атомно-промышленного комплекса», - отметил он.

В то же время, по его словам, необходимо активно развивать внедряемый Казахстаном во всех соглашениях, подписываемых с иностранными партнерами, принцип «ресурсы в обмен на технологии».

«Действующие проекты по обогащению урана на базе Уральского электрохимического комбината; с канадской компанией КАМЕКО (САМЕСО) по организации строительства аффинажного завода на базе АО «Ульбинский металлургический завод»; с китайской компанией (CGNPC) по производству тепловыделяющих сборок в Казахстане с обеспечением гарантированного рынка сбыта в Китай, сегодня позволяют получать нашей стране от иностранных партнеров трансферт высоких технологий ядерно-топливного цикла в обмен на сырье», - заключил Г. Щегельский.

Ксения Давыдова