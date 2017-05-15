К 5 годам приговорили 18-летнего жителя Иссыка за ДТП с тремя погибшими
15 мая 2017, 13:28
Наказание молодой человек будет отбывать в колонии-поселении.
В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области вынесен приговор 18-летнему Вадиму Янушевскому, совершившему в августе прошлого года ДТП, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент Zakon.kz.
- Суд приговорил Янушевского Вадима Витальевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.345 ч.4 УК РК, и назначить ему наказание по данной статье 5 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортным средством сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (прим.ред.: колония-поселение). Избрать меру пресечения в отношении Янушевского "содержание под стражей", взять его под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания исчислять с 15 мая 2017 года, - зачитал резолютивную часть приговора судья Чутанбаев.
Ранее на прениях государственный обвинитель просила для подсудимого наказание в виде 7 лет лишения свободы. Суд назначил минимальный срок по вмененной Янушевскому статье.
Напомним, 5 августа 2016 года осужденный Вадим Янушевский, примерно месяц назад получивший права, посадил в отцовскую Toyota Land Cruiser ребят, самому старшему из которых было 17 лет, и, не справившись с управлением на высокой скорости, допустил ДТП. В результате три человека - 15-летняя Лиза Мельникова, 17-летний Саша Яковенко и Алексей Андрианов, которому через 19 дней должно было исполниться 17 лет, погибли. Остальные пострадавшие с различными травмами были госпитализированы. В суде молодой человек признал свою вину только в том, что посадил в авто слишком много людей. Между тем, экспертиза показала, что скорость машины зашкаливала за 110 км/ч.
Ирина Капитанова
фото: 365info.kz
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