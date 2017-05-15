В Алматинской области открылся Call-центр для определения статуса в системе ОСМС

В Алматинской области открылся межрегиональный единный Call-центр по разъяснению вопросов связанных с обязательным социальным медицинским страхованием. Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской области, все жители региона могут узнать всю интересующую информацию по номеру 8-800-080-88-28. Звонок по данной линии бесплатен.

«Позвонив в Call-центр жители области могут уточнить свой статус в рамках внедрения системы Обязательного социального медицинского страхования. Вместе с тем, операторы Call-центра ответят на вопросы жителей в этом направлении. Также, свои данные для уточнения статуса можно сообщить через мессенджер «WhatsApp» по номеру 8-707-909-99-27. Так как для получения бесплатной медицинской помощи с 1 января 2018 года, населению до 1 июля 2017 года необходимо определить свой статус в системе ОСМС. Данный инструмент позволит ускорить процесс определения статуса и сэкономит время граждан. Став участником в системе Обязательного социального медицинского страхования, население получит доступную и качественную медицинскую помощь.», - сообщили в ведомстве.

Call-центр окажет действенную помощь, чтобы каждый житель области определил свою категорию: трудоустроенный, безработный, индивидуальный предприниматель, работающий по гражданско-правовым договорам, и наличие у него медицинской страховки.

Напомним, что уже с 1 июля 2017 года работодатели и индивидуальные предприниматели начнут делать отчисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования.