Определены налоговые обязательства участников ЭКСПО-2017 в городе Астане

Законом РК от 11 мая 2017 года № 65-VI внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, в том числе в Налоговый кодекс.

В частности, статья 26 Налогового кодекса дополнена пунктом 3, в котором определены налоговые обязательства участников ЭКСПО-2017:

3. Лица, имеющие право на льготы и преференции в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Международным бюро выставок о льготах и преференциях для официальных участников, связанных с проведением Международной специализированной выставки в городе Астане, исполняют налоговое обязательство в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом порядком, определяющим:

1) постановку на регистрационный учет в налоговом органе;

2) формы, сроки, порядок представления налоговой отчетности;

3) применение контрольно-кассовых машин;

4) сроки возврата налога на добавленную стоимость;

5) исключение из государственной базы данных налогоплательщиков при прекращении деятельности.

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования закона - с 24 мая 2017 года..