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В Алматы микрорайон Орбита соединят с центром города новой велодорожкой

 

Новая велодорожка соединит микрорайон Орбита с центром города, об этом сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

«В этом году у нас с Орбиты до Абая — Байтурсынова будет проложена новая велодорожка это по улицам Мустафина, Сулейменова, Жандосова, Тимирязева и вниз по Байтурсынова в этом году уже строительство началось. На прошлой неделе мы утвердили проект», — сказал Жандос Мураталиев.

По его словам в отсутствие велосипедных дорожек, велосипедистам в целях соблюдения мер предосторожности разрешается ездить только по тротуарам.

«На выделенных полосах общественного транспорта категорически запрещается ездить. Этот вопрос не рассматривается и не рассматривался даже», — подчеркнул полицейский.

Он подчеркнул, что если идет строительство новых дорог, то обязательно необходимо наличие отдельных велодорожек и тротуаров, иначе дорога в эксплуатацию не принимается.

 

 

15 мая 2017, 13:32
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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