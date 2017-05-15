О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-апреле 2017 года

Объем розничной торговли в январе-апреле 2017 года составил 2411 млрд. тенге или на 5,5% больше, чем в соответствующем периоде 2016г.

Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 1397,4 млрд. тенге или на 13,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю-апрелю 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 110%.

Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 42%, по сравнению с январем-апрелем прошлого года их объем снизился на 4,1%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (64,7% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 7,8%, а продовольственных товаров увеличилась на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На 1 мая 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 373,5 млрд. тенге, в днях торговли - 62 дня.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе - апреле 2017 года приходится на г. Алматы (30,3%), г. Астану (11,7%), Карагандинскую (9,3%) и Восточно-Казахстанскую (9%) области.