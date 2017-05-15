О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-марте 2017 года

В январе-марте 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 3747,4 млн. долларов США, что на 40,5% больше, чем в январе-марте 2016 года, в том числе экспорт - 1181,9 млн. долларов США (увеличился на 39,2%), импорт - 2565,5 млн. долларов США (больше на 41,1%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,2% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,0%), продукция химической промышленности (13,8%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (8,2%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (21,4% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,3%), металлы и изделия из них (15,1%), продукция химической промышленности (15,0%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,3%).