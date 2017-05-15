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О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-марте 2017 года

 

В январе-марте 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 3747,4 млн. долларов США, что на 40,5% больше, чем в январе-марте 2016 года, в том числе экспорт - 1181,9 млн. долларов США (увеличился на 39,2%), импорт - 2565,5 млн. долларов США (больше на 41,1%).

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,2% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,0%), продукция химической промышленности (13,8%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (8,2%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (21,4% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,3%), металлы и изделия из них (15,1%), продукция химической промышленности (15,0%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,3%).

 

Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*

млн. долларов США

 

Январь-март

2017 года

Январь-март

2016 года

%

Всего

3747,4

2667,6

140,5

экспорт

1181,9

849,0

139,2

 Россия

1060,9

777,7

136,4

 Беларусь

23,3

3,4

6,8 р.

 Армения

0,165

0,011

15,0 р.

 Кыргызстан

97,5

67,9

143,6

импорт

2565,5

1818,6

141,1

 Россия

2424,9

1714,1

141,5

 Беларусь

89,0

63,4

140,3

 Армения

0,818

0,563

145,3

 Кыргызстан

50,8

40,5

125,4

*предварительные данные.

 

15 мая 2017, 13:38
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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