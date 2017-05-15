О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-марте 2017 года
В январе-марте 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - 3747,4 млн. долларов США, что на 40,5% больше, чем в январе-марте 2016 года, в том числе экспорт - 1181,9 млн. долларов США (увеличился на 39,2%), импорт - 2565,5 млн. долларов США (больше на 41,1%).
В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (38,2% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (34,0%), продукция химической промышленности (13,8%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (8,2%).
Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (21,4% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (20,3%), металлы и изделия из них (15,1%), продукция химической промышленности (15,0%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,3%).
|
Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС*
млн. долларов США
|
|
Январь-март
2017 года
|
Январь-март
2016 года
|
%
|
Всего
|
3747,4
|
2667,6
|
140,5
|
экспорт
|
1181,9
|
849,0
|
139,2
|
Россия
|
1060,9
|
777,7
|
136,4
|
Беларусь
|
23,3
|
3,4
|
6,8 р.
|
Армения
|
0,165
|
0,011
|
15,0 р.
|
Кыргызстан
|
97,5
|
67,9
|
143,6
|
импорт
|
2565,5
|
1818,6
|
141,1
|
Россия
|
2424,9
|
1714,1
|
141,5
|
Беларусь
|
89,0
|
63,4
|
140,3
|
Армения
|
0,818
|
0,563
|
145,3
|
Кыргызстан
|
50,8
|
40,5
|
125,4
|
*предварительные данные.
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