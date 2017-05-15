В Уральске пьяный мужчина разбил автобус, которым даже не умел управлять

14 мая в Уральске произошло ДТП с участием автобуса марки "ПАЗ" , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МПС ДВД ЗКО.





По данным полиции, 14 мая примерно в 18.10 час. водитель «ПАЗа», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав соответствующей категории, двигаясь по ул.Монкейулы в северном направлении, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством марки «Mercedes Benz». От удара грузовик опрокинулся на бок.





В результате ДТП в травмпункт ОКБ Уральска с легкими телесными повреждениями были доставлены оба водителя и 3 пассажира «Mercedes-Benz», которые после оказания им медицинской помощи были отпущены домой.





Факт ДТП зарегистрирован в КУИ УВД Уральска. В настоящее время в отношении водителя автомашины «ПАЗ» ведется административное производство по ст.608 ч.6 КоАП РК, решение по данному факту будет принято судом. Нарушителю грозит арест до 25 суток.





Также решается вопрос о привлечении владельца«ПАЗа» к административной ответственности за передачу управления транспортным средством человеку в состоянии алкогольного опьянения.