Ушел из жизни доктор юридических наук, профессор АО Университет «КАЗГЮУ» Казбек Жиренчин

Гражданская панихида пройдет в Университете КАЗГЮУ завтра, 16 мая с 8.00 до 10.00 часов.

Сегодня, 15 мая 2017 года на 69-м году ушел из жизни Жиренчин Казбек Абусагитович, доктор юридических наук, профессор АО Университет «КАЗГЮУ».





Казбек Абусагитович – пример служения Родине и любимому делу. Со дня основания Университета КАЗГЮУ в разные годы он занимал должности проректора по учебной работе, по науке, также возглавлял Академию фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова, был заместителем Председателя Правления КАЗГЮУ, а в последние годы руководил Институтом государства и права.





Он стоял у истоков становления вуза, внеся огромный вклад в подготовку квалифицированных кадров страны. Выступил автором более 100 научных работ и двух монографий, посвященных истории государства и права Казахстана, в том числе «Политическое развитие Казахстана в XIX – начале XX веков».





Казбек Абусагитович долгие годы возглавлял республиканскую межвузовскую учебно-методическую секцию МОН РК по группе специальностей «Право», тем самым принимая непосредственное участие в определении стратегии юридического образования страны.





Кроме того, Казбек Абусагитович был Председателем Избирательной комиссии г. Алматы, членом межведомственной комиссии при МЮ РК по рассмотрению проектов НПА; Председателем Диссовета по защите докторских диссертаций КАЗГЮУ; членом квалификационной коллегии Юстиции РК по отбору кандидатов на должность судей и членом квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете РК.

Был награжден орденом «Құрмет», юбилейной медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан», медалью «Ыбрай Алтынсарин», благодарственными письмами Президента РК Н.А. Назарбаева.

Выражаем искренние соболезнования семье и родственникам в связи с безвременной и тяжелой утратой. Скорбим вместе с вами.

Коллеги и друзья





Гражданская панихида пройдет в Университете КАЗГЮУ завтра, 16 мая с 8.00 до 10.00 часов.



