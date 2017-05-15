Закон о коллекторской деятельности в РК: ночные звонки и угрозы останутся в прошлом

Жанар Тулиндинова

Незадолго до майских праздников президент Казахстана подписал закон «О коллекторской деятельности». В обывательской среде деятельность коллекторов часто ассоциируется едва ли не рэкетом, однако, как утверждают разработчики закона, это «темное прошлое» останется позади - теперь заемщики будут защищены от преследования и насилия нормами как административного, так и уголовного права. Член рабочей группы законопроекта, адвокат Ержан Сиюбаев утверждает, что новый документ поможет не только проблемным должникам, но и самим банкам и даже коллекторам.

Коллекторы есть, но их нет

- Ержан Рыскулович, коллекторские агентства де-факто в Казахстане действуют давно, их количество сегодня составляет больше полусотни, однако закон принят только сейчас. С чем это связана необходимость регулирования этой сферы? В Казахстане участились случаи насилия в отношении должников?

- О необходимости принятия закона, регулирующего коллекторскую деятельность, в Казахстане заговорили еще в 2010 году. Концепция вынашивалась Национальным Банком. Особенно остро вопрос упорядочения работы с должниками встал в последние годы, когда у казахстанских банков накопилось большое количество проблемных займов.

Как такового коллекторского рынка в Казахстане нет и сегодня. Есть компании, которые занимаются взысканием долгов в пользу банков, но они осуществляют эту деятельность, не обозначая себя в статусе коллекторского агентства. Помимо этого, на казахстанский рынок коллекторских услуг стали приходить игроки из стран, где этот вид деятельности достаточно хорошо развит, например, Российской Федерации.

Следует признать, что сегодня проблемные заемщики не защищены во взаимоотношениях со взыскателями. Будучи адвокатом я работаю как со взыскателями, так и с должниками, в части защиты их интересов перед кредиторами. К сожалению, мне пришлось столкнуться с действительно вопиющими фактами нарушения прав заемщиков - к примеру, мне случалось прослушивать записи телефонных разговоров, в которых коллектор в буквальном смысле запугивал моего клиента.

До недавнего времени я считал, что коллекторы в Казахстане действуют цивилизованно, в рамках закона. Отмечу, что до принятия закона «О коллекторской деятельности» их действия регулировались только нормами Гражданского кодекса, и какой-то специфической ответственности за нарушении этических норм и преследование должников в законодательстве предусмотрено не было. Случаев применения физического насилия в отношении проблемных заемшиков мне не известно, однако психологическое воздействие на них все-таки оказывалось: коллекторы могли звонить должникам в ночное время, позволяли себе разговор на повышенных тонах, угрозы, и т.д.

Наконец, необходимость принятия закона связана с тем, что сегодня коллекторский рынок - это серьезный пласт экономики, а коллекторы - полноценные игроки финансового сектора. Исходя из этого, их деятельность должна регулироваться.

- Тогда почему документ принимается с таким запозданием?

- Я бы не сказал, что закон принят с опозданием. Если ориентироваться на рынки России или Украины, где рынок коллекторских услуг начал развиваться раньше, то тогда можно было бы говорить о каком-то отставании. Но, прежде всего, следует учитывать ситуацию, которая была на казахстанском финансовом рынке до недавнего времени - да, количество проблемных кредитов росло, но банки имели достаточно большую штатную численность в департаментах по работе с проблемными займами и справлялись самостоятельно с этой работой.

Напомню, что глава государства поставил перед Нацбанком задачу очистить банки второго уровня от токсичных активов. И закон «О коллекторской деятельности» - это одна из мер по реализации этого поручения.

Он уважать себя заставил…

- Представители Нацбанка заявляют, что закон «О коллекторской деятельности» принят в интересах заемщиков, для того, чтобы исключить радикальные методы «выбивания долгов», создать в Казахстане прозрачный и цивилизованный рынок коллекторских услуг, повысить доверие население. Как именно будут защищены права должников? Какую ответственность будут нести коллекторы за противоправные и неэтичные действия в отношении должников? Предусмотрено ли для них уголовное наказание?

- Во-первых, определены квалификационные требования к учредителям и руководителям коллекторских агентств. Если раньше их мог создать, кто угодно, то теперь в законе оговорено, что руководителями агентства не могут быть ранее судимые, привлекавшиеся к уголовной ответственности, уволенные по отрицательным мотивам из правоохранительных органов. Руководители этих компаний должны иметь юридическое или экономическое образование, иметь опыт работы в подобной сфере. Таким образом, закон регламентирует, что на рынке коллекторских услуг должны работать люди, которые понимают, как работать и какие правила должны соблюдаться при работе с должниками.

Во-вторых, в законе досконально прописана процедура взаимодействия должника и коллектора. Регламентировано количество времени, в течение которого взыскатель может контактировать с заемщиком. Коллектор не имеет право назначать встречу или звонить в нерабочее и ночное время, в праздничные дни. Эти ограничения закреплены на законодательном уровне, и их игнорирование влечет административную ответственность, а в случае грубого нарушения и причинения вреда должникам - и уголовную. Прописана в законе и ответственность должностных лиц коллекторских агентств.

Таким образом, в части защиты должников от недобросовестных коллекторов Национальный Банк, действительно, сделал большой шаг вперед.

Ипотека - это святое

- Существуют ли группы населения, которые исключены из числа потенциальных клиентов коллекторских агентств?

- Действительно, в ходе обсуждения законопроекте в рабочей группе речь шла о том, чтобы исключить из закона социально уязвимые слои населения - вообще запретить коллекторам контактировать с этой категорией должников. Но это палка о двух концах. Если их вывести из-под действия закона, то они станут нежелательными клиентами для банков. Иными словами, при обращении в банки им будут просто-напросто отказывать в выдаче кредита: банки таким образом будут страховать свои риски, понимая, что в будущем они не смогут вернуть свои деньги через коллекторов. В итоге члены рабочих группы сошлись на том, что не стоит выделять их в отдельную категорию.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что в законе переосмыслена роль коллектора. Его задача не просто выбить долг любой ценой - это, по сути, неправильный посыл. Коллектор должен провести работу по реструктуризации долга, поиску каких-то альтернативных решений, возможности урегулирования спора. Он должен помочь погасить заем с минимальными потерями для должника и, конечно, с соблюдением прав и интересов кредитора.

- В своих интервью вы также упоминали, что банки не смогут передавать коллекторам долги по жилищным и ипотечным займам. В то же время, ипотека зачастую составляет существенную долю кредитных портфелей банков второго уровня. С чем связаны эти ограничения?

- Почему было принято такое решение? Жилищные отношения - вопрос очень конфликтный. Любой спор, возникающий между банком и заемщиком относительно жилья, особенно если оно единственное, подлежит рассмотрению в судебном порядке. Да, банки формально имеют право - это закреплено в законодательстве - проводить внесудебную реализацию залогового жилья. Но сегодня банки практически не практикуют этого, поскольку такие торги обжалуются в суде, заемщик борется до последнего за свое жилье. Все это создает банкам большие проблемы. Чтобы не создавать напряжение в этой сфере, было принято решение вывести жилищные ипотечные займы из-под действия закона «О коллекторской деятельности».

Это не означает, что коллекторы останутся без работы. Есть большое количество потребительских кредитов, которые брались на покупку, условно говоря, от сотовых телефонов до машин. Банкам заниматься ими накладно, а вот для коллекторских агентств здесь есть широкое поле для деятельности.

Рынок покинут худшие

- Похоже, что закон, действительно, написан не в пользу коллекторов. Не получится ли так, что количество действующих в этой сфере компаний сократится, поскольку многие игроки покинут рынок из-за несоответствия квалификационным требованиям или из-за того, что выбить долги, соблюдая все пункты закона и права заемщиков, попросту невозможно. Прогнозировалось ли влияние закона на рынок коллекторских услуг?

- Отмечу, что во время обсуждения и принятия законопроекта коллекторы не проявляли активности, чтобы это не выглядело как лоббирование их интересов. Да, безусловно, следствием принятия закона станет то, что с рынка уйдет определенное количество игроков, прежде всего, не соответствующих предъявляемым требованиям. Но оставшихся это только подстегнет к развитию, поскольку, как говорится, природа не терпит пустоты. На освободившееся место придут люди, которые захотят работать и, главное, будут иметь соответствующую квалификацию. Это только на первый взгляд прописанные в законе требования и процедуры кажутся сложными и неисполнимыми, на самом деле все они взяты из международного опыта.

Отмечу еще один момент - деятельность коллекторских агентств будет контролироваться Национальным Банком, который будет рассматривать жалобы на их действия. Если взглянуть на это с точки зрения должников, то это, конечно, замечательно. Если исходить из позиции коллекторов, то, разумеется, это создаст для них ряд трудностей. Повторюсь, что на рынке есть множество компаний, которые относят себя к коллекторским, но таковыми не являются, либо работают в этой сфере, однако не обозначают соответствующий статус. Понять, кто есть кто на рынке коллекторских услуг, выявить дееспособных игроков - это одна из задач принятого закона.

Полагаю, что после вступления закона в силу будут определенные трудности, но в последующем профит превысит издержки, и рынок устоится.

Закон нужен всем

- Интересна позиция банков второго уровня. Поддержали ли они закон?

- Интересы банков второго уровня в ходе обсуждения законопроекта представлял Нацбанк. Финансовые организации поддержали закон, потому что, в конечном счете, он нацелен на эффективную работу с их проблемными кредитами.

Следует подчеркнуть, что закон «О коллекторской деятельности» вносит ясность в отношения коллекторов и банков. Раньше банки работали с агентствами по непонятно каким договорам, не была регламентирована процедура передачи прав требования, не оговаривались их объемы. Зачастую возникали ситуации, когда заемщики приходили на консультацию в банк с просьбой помочь им в реструктуризации задолженности, банки отправляли их к коллекторам, а те не хотели ничего слышать, требовали выплатить деньги немедленно.

Сейчас законом регламентируется, какие долги банк может передать коллекторам, в течение какого времени, на основании какого договора, какие документы передаются из финансовой организации в агентство, какой объем обязательств возлагается на коллектора. Наконец, какие действия должен выполнить коллектор и банк в отношении заемщика: они должны уведомить его надлежащим способом, ежемесячно, по требованию должника, предоставлять ему информацию о том, как они используют его взносы - отправляют ли они их на погашение основного долга или вознаграждения и т.д.

Кажется, что все эти нормы помогают только должнику, однако они помогают и банкам, и коллекторам. Банки получают возможность контролировать действия коллектора. А коллектор наконец получает представление, какой объем обязательств ему передан и какова процедура работы с должником.

Наконец, закон определяет обязательства кредиторов по отношению к третьим лицам - залогодателям, гарантам, родственникам заемщиков, в нем четко прописано - с кем имеет право контактировать коллектор.

Все это позволяет сделать максимально прозрачными процедуры взаимодействия всех участников процесса.