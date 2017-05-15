Новой «Мисс США» стала 25-летняя сотрудница комиссии по ядерному регулированию
15 мая 2017, 13:56
Конкурс красоты проходил в Лас-Вегасе в минувшее воскресенье, 14 мая.
Новой «Мисс США» стала 25-летняя Кара Маккалоу, представлявшая округ Колумбия. Об этом сообщает Reuters.
У Маккалоу есть диплом по химии, она работает в комиссии по ядерному регулированию США.
Конкурс красоты проходил в Лас-Вегасе. Маккалоу как одна из трех финалисток ответила на вопрос о правах на здравоохранение. Как заявила участница, доступное здравоохранение – привилегия тех, кто имеет работу. Ответ Маккалоу раскритиковали в соцсетях, но нашлись и те, кто поддержал конкурсантку.
Кроме того, Маккалоу подвергли критике за то, что она считает себя не феминисткой, а сторонницей «эквализма». «Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве», – сказала конкурсантка.
Родившаяся в Неаполе, МакКаллоу стала седьмой победительницей в истории конкурса "Мисс США", имеющей неамериканское происхождение. Корону счастливице вручили под бурные аплодисменты, и она, конечно, не смогла сдержать слез.
Теперь Маккалоу предстоит представить США на конкурсе «Мисс Вселенная».
А это первая вице-мисс Чави Верг:
И вторая вице-мисс Мередит Голд:
Фото: www.spletnik.ru
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