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Пожар в костанайской 9-этажке произошел из-за детской шалости

15 мая 2017, 14:02

В результате возгорания пожарные эвакуировали троих детей.

Пожар в 9-этажном доме произошел в Костанае 13 мая, передает alau.kz.


К месту вызова сразу же выехали пожарные части №3, №1, СПЧ-2 в составе четырёх автоцистерн.

По данным ДЧС Костанайской области по проспекту Абая в одной из квартир 9-этажки горел балкон, домашние вещи и пластиковые окна.

В результате возгорания пожарные эвакуировали троих детей.

«Сейчас причины устанавливаются, но предположительно причиной пожара стала детская шалость. Дети находились дома одни», — отметили в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно спасательных работ ДЧС Костанайской области.

Видео:youtube/ alau.kz

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