Пожар в костанайской 9-этажке произошел из-за детской шалости
15 мая 2017, 14:02
В результате возгорания пожарные эвакуировали троих детей.
Пожар в 9-этажном доме произошел в Костанае 13 мая, передает alau.kz.
К месту вызова сразу же выехали пожарные части №3, №1, СПЧ-2 в составе четырёх автоцистерн.
По данным ДЧС Костанайской области по проспекту Абая в одной из квартир 9-этажки горел балкон, домашние вещи и пластиковые окна.
В результате возгорания пожарные эвакуировали троих детей.
«Сейчас причины устанавливаются, но предположительно причиной пожара стала детская шалость. Дети находились дома одни», — отметили в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно спасательных работ ДЧС Костанайской области.
Видео:youtube/ alau.kz
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858665-0e7c195cd618ce87ecfd540b62936430
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...