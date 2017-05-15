Пожар в костанайской 9-этажке произошел из-за детской шалости

Пожар в 9-этажном доме произошел в Костанае 13 мая , передает , передает alau.kz









К месту вызова сразу же выехали пожарные части №3, №1, СПЧ-2 в составе четырёх автоцистерн.





По данным ДЧС Костанайской области по проспекту Абая в одной из квартир 9-этажки горел балкон, домашние вещи и пластиковые окна.





В результате возгорания пожарные эвакуировали троих детей.





«Сейчас причины устанавливаются, но предположительно причиной пожара стала детская шалость. Дети находились дома одни», — отметили в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно спасательных работ ДЧС Костанайской области.



