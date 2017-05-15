Информацию о сборе денег на школьные выпускные прокомментировали в МОН РК

«Выпускные балы с торжественным вручением аттестатов об общем среднем образовании должны проводиться в стенах в школах. Министерство настоятельно рекомендует все выпускные мероприятия проводить в стенах школах. Во все школы направлены рекомендации по проведению выпускных баллов. По данным управления образования Астаны, в школах города не ведется сбор денежных средств», - сказал пресс-секретарь МОН РК Арман Жунусов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.



