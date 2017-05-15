Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Информацию о сборе денег на школьные выпускные прокомментировали в МОН РК

15 мая 2017, 14:03

Министерство настоятельно рекомендует все выпускные мероприятия проводить в стенах школах.

В Министерстве образования и науки РК прокомментировали слухи о сборе средств в столичных школах на проведение выпускных балов, подарки учителям, накрытие столов, сообщает МИА «Казинформ».

«Выпускные балы с торжественным вручением аттестатов об общем среднем образовании должны проводиться в стенах в школах. Министерство настоятельно рекомендует все выпускные мероприятия проводить в стенах школах. Во все школы направлены рекомендации по проведению выпускных баллов. По данным управления образования Астаны, в школах города не ведется сбор денежных средств», - сказал пресс-секретарь МОН РК Арман Жунусов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Он напомнил, что в начале 2016-2017 учебного года для всех школ республики был издан приказ о запрете сбора денежных средств. Данный приказ обязан к исполнению для всех учителей и руководителей школ. Его нарушение ведет к применению мер административного наказания.

Фото: соцсети

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...