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За январь-март 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 169662 легковых автомобилей

 

За январь-март 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 169662 легковых автомобилей или на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 апреля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3848,7 тыс. единиц.1)

За 3 месяца текущего года было зарегистрировано 3123 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4461 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 12,5%.2)

По состоянию на 1 апреля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 19055 страховых выплат на сумму 6,4 млрд. тенге.3)

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-март 2017 года (единиц)

 

Всего

за январь-март 2017г.

в том числе зарегистрированные

январь-март 2017г.

к январю-марту 2016г.,

в %

в том числе зарегистрированные

физическими лицами

юридическими лицами

физическими лицами

юридическими лицами

Республика Казахстан

169 662

163 101

6 561

104,9

105,6

90,8

Акмолинская

6 219

5 908

311

113,8

113,3

125,9

Актюбинская

7 670

7 395

275

98,2

100,0

66,3

Алматинская

25 134

24 783

351

110,1

110,5

87,1

Атырауская

5 255

5 062

193

127,0

130,2

77,2

Западно-Казахстанская

5 329

5 146

183

108,6

110,1

78,2

Жамбылская

9 733

9 574

159

108,6

109,4

76,4

Карагандинская

11 334

10 972

362

111,6

110,6

150,2

Костанайская

6 187

5 802

385

110,3

109,1

131,0

Кызылординская

5 515

5 388

127

100,4

101,1

77,0

Мангистауская

8 282

8 102

180

95,0

96,4

57,5

Южно-Казахстанская

23 942

23 573

369

98,5

98,6

94,6

Павлодарская

6 099

5 822

277

107,7

106,4

144,3

Северо-Казахстанская

4 173

3 953

220

119,7

118,7

142,9

Восточно-Казахстанская

8 840

8 543

297

90,1

90,4

80,9

г. Астана

13 246

12 527

719

103,6

104,0

96,1

г. Алматы

20 915

19 576

1 339

108,4

110,2

87,2

Дипломатические номера

764

419

345

44,5

61,3

33,5

Не указан регион

1 025

556

469

196,4

114,9

12,3р.

 

r15-05-2017-1

 

За период с марта 2016 года по март 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В марте 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с февралем 2017 года на 21,4%, а по сравнению с мартом 2016 года уменьшилось на 16,7%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.

 

15 мая 2017, 14:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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