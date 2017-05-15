За январь-март 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 169662 легковых автомобилей
За январь-март 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 169662 легковых автомобилей или на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 апреля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3848,7 тыс. единиц.1)
За 3 месяца текущего года было зарегистрировано 3123 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4461 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 12,5%.2)
По состоянию на 1 апреля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 19055 страховых выплат на сумму 6,4 млрд. тенге.3)
|
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-март 2017 года (единиц)
|
|
Всего
за январь-март 2017г.
|
в том числе зарегистрированные
|
январь-март 2017г.
к январю-марту 2016г.,
в %
|
в том числе зарегистрированные
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
Республика Казахстан
|
169 662
|
163 101
|
6 561
|
104,9
|
105,6
|
90,8
|
Акмолинская
|
6 219
|
5 908
|
311
|
113,8
|
113,3
|
125,9
|
Актюбинская
|
7 670
|
7 395
|
275
|
98,2
|
100,0
|
66,3
|
Алматинская
|
25 134
|
24 783
|
351
|
110,1
|
110,5
|
87,1
|
Атырауская
|
5 255
|
5 062
|
193
|
127,0
|
130,2
|
77,2
|
Западно-Казахстанская
|
5 329
|
5 146
|
183
|
108,6
|
110,1
|
78,2
|
Жамбылская
|
9 733
|
9 574
|
159
|
108,6
|
109,4
|
76,4
|
Карагандинская
|
11 334
|
10 972
|
362
|
111,6
|
110,6
|
150,2
|
Костанайская
|
6 187
|
5 802
|
385
|
110,3
|
109,1
|
131,0
|
Кызылординская
|
5 515
|
5 388
|
127
|
100,4
|
101,1
|
77,0
|
Мангистауская
|
8 282
|
8 102
|
180
|
95,0
|
96,4
|
57,5
|
Южно-Казахстанская
|
23 942
|
23 573
|
369
|
98,5
|
98,6
|
94,6
|
Павлодарская
|
6 099
|
5 822
|
277
|
107,7
|
106,4
|
144,3
|
Северо-Казахстанская
|
4 173
|
3 953
|
220
|
119,7
|
118,7
|
142,9
|
Восточно-Казахстанская
|
8 840
|
8 543
|
297
|
90,1
|
90,4
|
80,9
|
г. Астана
|
13 246
|
12 527
|
719
|
103,6
|
104,0
|
96,1
|
г. Алматы
|
20 915
|
19 576
|
1 339
|
108,4
|
110,2
|
87,2
|
Дипломатические номера
|
764
|
419
|
345
|
44,5
|
61,3
|
33,5
|
Не указан регион
|
1 025
|
556
|
469
|
196,4
|
114,9
|
12,3р.
За период с марта 2016 года по март 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В марте 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с февралем 2017 года на 21,4%, а по сравнению с мартом 2016 года уменьшилось на 16,7%.
1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.
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