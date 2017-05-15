За январь-март 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 169662 легковых автомобилей

За январь-март 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 169662 легковых автомобилей или на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 апреля 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3848,7 тыс. единиц.1)

За 3 месяца текущего года было зарегистрировано 3123 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 4461 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 12,5%.2)

По состоянию на 1 апреля 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 19055 страховых выплат на сумму 6,4 млрд. тенге.3)

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-март 2017 года (единиц) Всего за январь-март 2017г. в том числе зарегистрированные январь-март 2017г. к январю-марту 2016г., в % в том числе зарегистрированные физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами Республика Казахстан 169 662 163 101 6 561 104,9 105,6 90,8 Акмолинская 6 219 5 908 311 113,8 113,3 125,9 Актюбинская 7 670 7 395 275 98,2 100,0 66,3 Алматинская 25 134 24 783 351 110,1 110,5 87,1 Атырауская 5 255 5 062 193 127,0 130,2 77,2 Западно-Казахстанская 5 329 5 146 183 108,6 110,1 78,2 Жамбылская 9 733 9 574 159 108,6 109,4 76,4 Карагандинская 11 334 10 972 362 111,6 110,6 150,2 Костанайская 6 187 5 802 385 110,3 109,1 131,0 Кызылординская 5 515 5 388 127 100,4 101,1 77,0 Мангистауская 8 282 8 102 180 95,0 96,4 57,5 Южно-Казахстанская 23 942 23 573 369 98,5 98,6 94,6 Павлодарская 6 099 5 822 277 107,7 106,4 144,3 Северо-Казахстанская 4 173 3 953 220 119,7 118,7 142,9 Восточно-Казахстанская 8 840 8 543 297 90,1 90,4 80,9 г. Астана 13 246 12 527 719 103,6 104,0 96,1 г. Алматы 20 915 19 576 1 339 108,4 110,2 87,2 Дипломатические номера 764 419 345 44,5 61,3 33,5 Не указан регион 1 025 556 469 196,4 114,9 12,3р.

За период с марта 2016 года по март 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В марте 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с февралем 2017 года на 21,4%, а по сравнению с мартом 2016 года уменьшилось на 16,7%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.