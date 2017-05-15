В аэропорту Алматы прокомментировали «замороженное» строительство

В 2010 году было законсервировано строительство терминала для международных рейсов. По словам руководства Алматинского аэропорта, это произошло из-за возможных неудобств для авиакомпании «Эйр Астана», использующей одни и те же воздушные суда как для внутренних, так и для международных рейсов.



