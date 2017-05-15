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Внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК

«О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов РК»

Аннотация к документу: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 46 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1065 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан» (не введен в действие)

В частности, перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, дополнены строками следующего содержания:

130.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Комек Азат»

131.

Общественное объединение «Общество инвалидов Даму Ниет 2016»

132.

Общественное объединение «Добровольное общество инвалидов «Мерей»

133.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Pharm Express»

134.

Общественное объединение «Общества поддержки инвалидов «Демеу»

135.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие инвалидов «АКНИЕТ»

136.

Общественное объединение «Қыран - Батыс Мүгедектері»

137.

Общественное объединение инвалидов Центр «Независимая жизнь «ДОС»

138.

Общественное объединение «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік»

139.

Общественное объединение инвалидов «Көмек-Жетісу»

140.

Общественное объединение «Казахское общество инвалидов»

141.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Колганат-Караганда»

Также изменения затронули Правила включения в перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги внесены следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

центральный уполномоченный орган - уполномоченный орган в области социальной защиты населения;

заявитель - общественное объединение инвалидов Республики Казахстан или организация, созданная общественным объединением инвалидов Республики Казахстан.»;

в подпункт 6) пункта 4 и подпункт 5) пункта 12 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

15 мая 2017, 14:05
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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