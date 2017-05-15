Внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК

В частности, перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, дополнены строками следующего содержания: 130. Товарищество с ограниченной ответственностью «Комек Азат» 131. Общественное объединение «Общество инвалидов Даму Ниет 2016» 132. Общественное объединение «Добровольное общество инвалидов «Мерей» 133. Товарищество с ограниченной ответственностью «Pharm Express» 134. Общественное объединение «Общества поддержки инвалидов «Демеу» 135. Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие инвалидов «АКНИЕТ» 136. Общественное объединение «Қыран - Батыс Мүгедектері» 137. Общественное объединение инвалидов Центр «Независимая жизнь «ДОС» 138. Общественное объединение «Общество инвалидов-предпринимателей «Бірлік» 139. Общественное объединение инвалидов «Көмек-Жетісу» 140. Общественное объединение «Казахское общество инвалидов» 141. Товарищество с ограниченной ответственностью «Колганат-Караганда» Также изменения затронули Правила включения в перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги внесены следующие изменения: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: центральный уполномоченный орган - уполномоченный орган в области социальной защиты населения; заявитель - общественное объединение инвалидов Республики Казахстан или организация, созданная общественным объединением инвалидов Республики Казахстан.»; в подпункт 6) пункта 4 и подпункт 5) пункта 12 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.