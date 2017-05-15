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Внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК
«О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов РК»
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Аннотация к документу: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 46 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1065 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан» (не введен в действие)
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В частности, перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, дополнены строками следующего содержания:
Также изменения затронули Правила включения в перечень общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, производящих товары и (или) поставляющих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги внесены следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
центральный уполномоченный орган - уполномоченный орган в области социальной защиты населения;
заявитель - общественное объединение инвалидов Республики Казахстан или организация, созданная общественным объединением инвалидов Республики Казахстан.»;
в подпункт 6) пункта 4 и подпункт 5) пункта 12 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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