В Карагандинской области подсчитали предварительный ущерб, нанесенный паводками

Наименьшая сумма ущерба в Абайском районе. Здесь двум пострадавшим предстоит выплатить 575 тысяч тенге. В остальных районах предварительно ущерб оценен в суммы от 5 до 19 миллионов тенге.

За период паводка зафиксированы переливы талых вод на 52 участках автомобильных дорог республиканского и местного значения общей протяженностью более 7,8 километров и 3 участках железных дорог. На контроле оставался единственный участок - на подъезде к населенному пункту Шопа Шетского района. В настоящее время перелив ликвидировали, восстановлено движение транспортных средств. Разрушенные паводками участки автодорог будут отремонтированы.



