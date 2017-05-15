Доклад Министра национальной экономики о проекте Закона РК «О ратификации Генерального соглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции»

(г. Астана, 11 мая 2017 года)





Уважаемый Касым-Жомарт Кемелулы!

Уважаемые депутаты!

Организация исламского сотрудничества (далее - ОИС) является крупнейшей международной организацией после ООН по числу участников, географическому охвату и сети специализированных структур, которая объединяет 56 государств.

Справочно: до 2011 года Организация называлась Организация Исламской Конференции.

Республика Казахстан стала полноправным членом ОИС в 1995 году. Членство нашей страны в Организации способствовало построению связей с государствами-членами ОИС, активному участию РК в политических и экономических процессах на исламском пространстве.

С 1977 года Генеральное соглашение об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами Организации Исламской Конференции (далее - Генеральное соглашение) является основным рамочным документом ОИС, регламентирующим экономическое сотрудничество стран-членов. Присоединение к Соглашению даст импульс развитию более тесных партнерских отношений с мусульманскими странами, активизирует сотрудничество с исламскими финансовыми и экономическими институтами.

Генеральное соглашение подписано Республикой Казахстан 25 ноября 2015 года в г. Стамбул.

Казахстан намерен посредством Генерального соглашения укрепить сотрудничество в областях торговли; инвестиций; науки и технологий.

1. Торговля.

В области торговли Соглашение предусматривает стремление государств-членов применять равные и не дискриминирующие торговые отношения друг с другом и предпринимать усилия расширять и развивать торговые обмены.

Большинство стран ОИС не относятся к числу крупнейших торговых партнеров нашей страны. Тем не менее, доля объема торговли со странами-членами ОИС в общем товарообороте Казахстана поступательно растет. Если в 2012 году доля составляла 7,2%, то по итогам 2016 года доля стран ОИС составляет 10,3%.

Страны-члены ОИС, на долю которых сегодня приходится свыше 11,4% экспорта Казахстана, представляют интерес для нас в качестве рынков сбыта отечественной продукции, прежде всего сельскохозяйственной.

2. Инвестиции.

Страны-члены ОИС, в особенности арабская группа стран, такие как: Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн - это крупные инвесторы для экономик развитого и развивающегося мира. В частности, ресурсы инвестиционных фондов ОАЭ превышают 1 трлн долл.

Объем ПИИ указанных стран в нашу экономику составляет 2,3 млрд. долл.США., основным инвестиционным партнером является ОАЭ (1,8 млрд. долл.США)

Ратификация Генерального соглашения еще раз подтвердит намерения Казахстана в заинтересованности развития инвестиционного сотрудничества с исламским миром и расширит правовое поле такого сотрудничества.

3. Наука и технологии.

Помимо капитала, исламские страны обладают передовыми технологиями.

На данном этапе страны экспортеры нефти стремятся изменить модель развития, основанную на экспорте этого сырья. Они проводят политику экономической модернизации, финансируя передовые секторы экономики, опирающиеся на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

В этом плане Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями, посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий.

Следует отметить, что 10-11 сентября 2017 года в г. Астана в дни закрытия Международной выставки ЭКСПО - 2017 планируется проведение Первого саммита ОИС по науке и технологиям с участием глав государств ОИС.

Генеральное соглашение подписано Казахстаном с 2-мя оговорками и 1-м заявлением, в частности:

1. Первая оговорка к статье 6. Эта статья предполагает предоставление преференций (преимуществ) при привлечении иностранной рабочей силы (ИРС) из стран-членов ОИС.

Согласно оговорке Казахстан не берет на себя обязательства по предоставлению какой-либо стране благоприятных условий при привлечении ИРС.

Граждане всех государств, в том числе ОИС, будут привлекаться в соответствии с национальным законодательством РК.

Особую актуальность данный вопрос приобретает в условиях территориальной близости и тесных экономических контактов Казахстана с Центральной Азией и Афганистаном.

2. Вторая оговорка к статье 8. Эта статья предполагает предоставление преференциального торгового режима странам ОИС.

Как известно Казахстан является участником Евразийского экономического союза. В ЕвразЭС проводится единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран. В рамках ЕвразЭС в настоящее время проводится активная работа по заключению соглашений о свободной торговле с Израилем, Ираном, Индией, Египтом, Сингапуром. В 2016 году вступил в силу первый в рамках Евразийского экономического союза договор с Вьетнамом о свободной торговле.

Казахстан также наряду с 8-ю государствами СНГ является участником Договора о зоне свободной торговли, предусматривающего беспошлинный режим торговли.

Таким образом, в целях защиты экономических интересов Казахстана была принята оговорка к данной норме.

3. Касательно заявления к Генеральному соглашению. Правительство РК заявило о том, что будет исполнять положения Генерального соглашения, которые не противоречат нормам Конституции Казахстана.

Это связано с тем, что в тексте Генерального соглашения используется термин «исламское государство», в то время как в соответствии с 1-ой статьей Конституции, Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством.

Цели и задачи данного Генерального соглашения полностью соответствуют экономическим интересам Казахстана.

Развитие сотрудничества с исламскими странами является также одним из приоритетов внешней политики страны.

Реализация Законопроекта не потребует выделения финансовых средств из государственного бюджета и не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Учитывая вышеизложенное, Прошу Вас, уважаемые депутаты, поддержать данный Законопроект.

Благодарю за внимание!