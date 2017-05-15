Басту оригинально поздравили с Днем рождения - «Хор русской армии» исполнил его «Девочку»

Ансамбль «Хор русской армии» поздравил рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) с днем рождения, исполнив его песню «Девочка». Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале вокального коллектива

«Недавно российскому рэперу Басте исполнилось 37 лет. Спасибо уважаемому Василию Михайловичу за его творчество, которое нас вдохновляет. Вместе мы поднимем российский музыкальный шоу-бизнес с колен!» — отмечается в подписи к видео.





Вакуленко (также выступавший под псевдонимами Ноггано и N1NT3ND0) родился 20 апреля 1980 года. Его песня «Девочка» вошла в альбом «Лакшери», вышедший в декабре 2016 года.