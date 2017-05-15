Басту оригинально поздравили с Днем рождения - «Хор русской армии» исполнил его «Девочку»
15 мая 2017, 14:31
Рэперу Басте исполнилось 37 лет.
Ансамбль «Хор русской армии» поздравил рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) с днем рождения, исполнив его песню «Девочка». Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале вокального коллектива, передает Lenta.ru
«Недавно российскому рэперу Басте исполнилось 37 лет. Спасибо уважаемому Василию Михайловичу за его творчество, которое нас вдохновляет. Вместе мы поднимем российский музыкальный шоу-бизнес с колен!» — отмечается в подписи к видео.
Вакуленко (также выступавший под псевдонимами Ноггано и N1NT3ND0) родился 20 апреля 1980 года. Его песня «Девочка» вошла в альбом «Лакшери», вышедший в декабре 2016 года.
В сентябре 2016 коллектив выпустил кавер на композицию «В Питере — пить» группы «Ленинград». В новой версии названия алкогольных напитков заменили на музыкальные жанры, а слово «пить» превратили в «петь».
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