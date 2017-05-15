В аэропорту Алматы объяснили высокие цены

«Проблема появилась в далеких 90-х, когда торговые площади на территории Алматинского аэропорта были проданы частным организациям. Поэтому мы сейчас никак не можем повлиять на ценообразование в этих торговых точках. Мы предлагали владельцам выкупить у них эти площади, но они выставили заоблачные цены. Знаете, я сравнивал цены на продукты питания с аэропортами СНГ, и могу сказать, что в том же Домодедово бутылка воды стоит не дешевле, чем в Алматы», - сказал Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов.



