Председатель КНР назвал Казахстан «чемпионом» по транзиту трансконтинентальных перевозок
15 мая 2017, 14:48
Казахстан активно выступает за укрепление добрососедских отношений между странами континента и разделяет стремление Китая развивать трансрегиональную кооперацию.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в сессии «Объединенное взаимодействие для взаимосвязанного сотрудничества» Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан активно выступает за укрепление добрососедских отношений между странами континента и разделяет стремление Китая развивать трансрегиональную кооперацию.
Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день начата координация сотрудничества Казахстана и Китая в сфере индустриализации в рамках Плана по сопряжению программ «Нурлы жол» и Экономического пояса Шёлкового пути.
В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин высоко отметил выступление Нурсултана Назарбаева и назвал Казахстан «чемпионом» по транзиту трансконтинентальных перевозок.
В завершение выступления глава государства, акцентировав внимание на важности проведения подобных встреч на высшем уровне, поблагодарил Си Цзиньпина за организацию Форума.
Фото: BNews.kz
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