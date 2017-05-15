Лакокрасочные материалы из микросферы планируют производить в Павлодаре
15 мая 2017, 14:51
Минеральный продукт получается во время реакции, когда зола смешивается с водой.
Переработку микросферы, которая образуется во время золоудаления на водохранилищах энергопредприятий, наладят в специальной экономической зоне «Павлодар», передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Минеральный продукт получается во время реакции, когда зола смешивается с водой. После сырье снимается с водной глади и перерабатывается в товарную микросферу, которая применяется в производстве тампонажного цемента, используемого в нефтедобыче и строительстве, изготовлении теплоизоляционных, лакокрасочных материалов и пластмассовых изделий. К слову, раньше этот вид деятельности долгое время находился в тени и практически не облагался налогами.
- Это направление мы выбрали в 2013 году, - отметил генеральный директор ТОО «Metallogamma» Мергалым Сералинов на совещании в областном акимате.
– На сегодняшний день ежегодно мы добываем около 1 тысячи тонн минерального сырья и перерабатываем этот объем в 700-800 тонн товарной микросферы. На данный момент предприятие уже из товарной микросферы планирует производить мастику, теплоизоляционную краску и полимерные полы. Для этого на территории специальной экономической зоны «Павлодар» компании выдали земельный участок. Кроме того, специально для предприятия в Новосибирске собрали и протестировали заводскую установку.
В ближайшие месяцы ее доставят и запустят в Павлодаре. Стоит отметить, что при сегодняшних объемах добычи микросферы на предприятии будет работать 10 человек. В случае же увеличения сбора сырья будут создаваться новые рабочие места. - Это очень интересный проект, который в Павлодарской области нужен, - резюмировал глава региона Булат Бакауов. – Предприятию нужно оказать всю необходимую поддержку.
Адиль Аскеров
Фото: пресс-службы акима Павлодарской области
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