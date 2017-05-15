Топ-7 самых богатых детей на планете

Им нет еще и 14, а они уже владеют миллионами.

1. Принц Мулай Эль Хассан $2,5 млрд









Сыну короля Марокко Мохамеда V и принцессы Лаллы Сальмы недавно исполнилось 14 лет, но даже почетные дипломаты обращаются к нему словами “Ваше Королевское Высочество”. Состояние, которое перейдет ему по наследству, составляет 2,5 миллиарда долларов плюс контрольный пакет (60 процентов акций) семейной инвестиционной компании.

2. Принц Георг Александр Луи, 3 года, $1 млрд









Рождение в королевской семье имеет ряд существенных привилегий. Кроме короны и власти, третий в линии наследников британского трона получит активы общей стоимостью один миллиард долларов, и это только со стороны своего отца! Но даже если Георг не станет главным монархом, он будет ежегодно получать порядка £400 миллионов дохода из государственной казны. Этого очаровательного маленького принца неизбежно ждет роскошная жизнь.

3. Сури Круз, 11 лет, $270 млн









Дочь Тома Круза и Кэти Холмс возглавляет списки самых модных детей в мире. Один ее наряд может обойтись родителям в $3 миллиона. Но это еще капля в море, ведь личное состояние девочки оценивается в $270 миллионов!

4. Нокс и Вивьен Джоли Питт, 9 лет, $67 млн













Когда у Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2008 году родились близняшки, папарацци кружили вокруг роддома, как стервятники, чтобы хоть одним глазком увидеть детей. Первая фотография Нокса и Вивьен была продана за 14 миллионов долларов, став самой дорогой фотографией знаменитостей за всю историю! Поскольку Нокс и Вивьен — дети самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире, неудивительно, что они оказались в списке самых богатых детей в мире.

5. Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл, 10 лет, $59 млн









Детство этой девочки совсем не похоже на сказку: в течение всего нескольких месяцев погибли ее старший брат и мама Анна-Николь Смит, модель Playboy и секс-символ 90-х. В возрасте 6 лет Дэннилин унаследовала поместье своей матери и $10 миллионов, которые та заработала за свою модельную карьеру. Анна-Николь Смитт была замужем за престарелым нефтяным магнатом Говардом Маршаллом. После смерти он ничего не оставил своей молодой супруге, но судья постановил выделить $49 миллионов из наследства скряги в пользу юной Дэннилин.

6. Валентина Палома Пино, 9 лет, $12 млн









Дочь актрисы Сальмы Хаек и миллиардера Франсуа Анри-Пино с трех лет свободно говорит на трех языках, часто проводит каникулы на люксовом курорте острова Сен-Бар и уже не раз прогуливалась вместе с мамой по самым престижным красным ковровым дорожкам. Ее отец тратит $50 000 в месяц на то, чтоб содержать принадлежащие Валентине собственности в Лос-Анджелесе общей стоимостью $12 миллионов. Эта малышка может точно не беспокоиться о своем будущем.

7. Изабелла Баррет, 9 лет, $2 млн









Чуть ли не с пеленок эта девочка участвовала в конкурсах красоты и телевизионных шоу. После открытия собственной линии ювелирных украшений и косметики для детей состояние девочки приумножилось до $2 млн! Теперь Изабелла Баррет носит платья стоимостью $10 000, тратит несколько тысяч долларов на ужин с лобстерами и сотни долларов ежедневно на поддержание искусственного загара, накладных ресниц и акриловых ногтей. В ее коллекции есть 60 пар туфель на каблуке! Трудно представить, но девочке всего 9 лет!

Да уж, эти дети родились с серебряной ложкой во рту. Мы можем только поражаться тому, в какой роскоши и изобилии они проводят свое детство! А что вы думаете по этому поводу? Не стоит ли такое богатство на преграде к полноценному детству?





Источник: vmirechudes.com



